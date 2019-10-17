«Вся жизнь моя - как белка в колесе». Президент о своем рабочем графике, времени на шашлык и спорт

Источник материала: Tut.by

Во время встречи со слушателями и преподавателями Академии управления Александр Лукашенко рассказал о своем рабочем графике, а также поделился, чем хотел бы заниматься, уйдя с президентского поста. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

У президента поинтересовались, как он успевает переделать такое огромное количество дел и бывают ли у него свободные, выходные дни. «В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было, — рассказал Александр Лукашенко. — Поэтому не надо думать, что президент сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит, а потом ректора академии принимает, главу Администрации, потом кадровый день и так далее. Вся жизнь моя (думаю, и других президентов) — как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык».

Лукашенко добавил, что его должность предполагает постоянную вовлеченность в государственные дела. «Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это фак. Да, я повязан мероприятиями. Я не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия. Даже если беру 3−4 дня, неделю, так называемый отпуск, это не отпуск, я просто не провожу публичных мероприятий».

Он отметил, что стал президентом во многом случайно, но исключительно благодаря огромной народной поддержке и доверию. «Я не могу переступить через то, что было 25 лет назад. Я через это никогда не переступлю. Разве можно предать такое? Да никогда! Сам нищий пойду, но никогда через это не переступлю! Это лежит в основе всей моей политики — и справедливость, и отношение к людям», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Обращаясь к главе государства, одна из студенток отметила, что в последнее время растет популярность таких форм обучения, как закрепление молодых специалистов за опытными руководителями на протяжении одного рабочего дня. Это позволяет молодежи на практике узнать специфику работы, получить важный опыт. В этой связи девушка спросила о возможности провести с президентом один рабочий день.

«Мы этот вопрос обсудим», — сказал Александр Лукашенко и пообещал предусмотреть такую возможность в своем графике. Но при этом предупредил, что легко не будет. Например, в его графике часто присутствуют спортивные тренировки.

«Если у вас нет спорта в жизни, вы управленцем не станете. Это для здоровья важно. Что за управленец, если он будет плохо выглядеть? Поэтому мне приходится не только заниматься самому, не только учить своих и других детей, но и демонстрировать всему народу, что надо заниматься спортом», — рассказал президент. Он добавил, что следовать его примеру приходится и чиновникам, а значит, и тем студентам, которые, возможно, проведут с ним рабочий день.

«Вот у меня такой день: вечером лыжероллеры. Смотреть вы не будете. Вы наденете ролики и будете бежать за мной. Это не шутка. Спросите у пресс-секретаря. Она у меня за два-три года работы научилась тому, что многие великие спортсмены не умели делать, и тому, чему ее не учили в школе», — кивнул он в сторону Эйсмонт президент

Что же касается его работы после ухода с президентского поста, то, как отметил Александр Лукашенко, ему хотелось бы заняться преподавательской деятельностью.

«Если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем — это то, что я воспринимаю», — сказал Александр Лукашенко.

Встреча президента, куда были приглашены слушатели, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели Академии управления, продолжалось почти четыре часа. При этом Александр Лукашенко заявил, что за это время ничуть не устал и готов чаще встречаться с молодежью.

«Эта энергия и наше общение — это для меня очень важно. Честно говоря, я даже не устал. Мне было интересно беседовать с нашими молодыми людьми. Я раз в два месяца точно буду у студентов, в аудиториях. Как ни говори, молодежь — будущее, но студенты — это основа любого государства, они будут определять его лицо», — сказал президент.