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Минская фирма недосчиталась 15 тысяч рублей. Оказалось, почти год деньги уходили на счета бухгалтера

18.10.2019 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении главного бухгалтера одной из столичных фирм расследуется дело о крупном хищении. Злоупотребления выявили сотрудники Департамента финансовых расследований комитета Госконтроля.

По версии следствия, имея доступ к управлению 42-летняя главный бухгалтер регулярно переводила деньги коммерческой структуры на свои счета. Все это продолжалось с октября 2018-го по июнь 2019-го, всего было перечислено свыше 15,5 тысяч рублей.

Деньги поступали на карт-счет подозреваемой и личный банковский расчетный счет.

«Эти операции она осуществляла без каких-либо оснований и документов. Регулярно поступавшие на свои счета деньги главный бухгалтер обналичивала и тратила на личные нужды», — рассказали в пресс-служба ведомства.

За хищение денег в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК. Согласно санкции статьи, за это грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью.

 
 
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