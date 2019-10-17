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Минская фирма недосчиталась 15 тысяч рублей. Оказалось, почти год деньги уходили на счета бухгалтера
18.10.2019 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении главного бухгалтера одной из столичных фирм расследуется дело о крупном хищении. Злоупотребления
По версии следствия, имея доступ к управлению 42-летняя главный бухгалтер регулярно переводила деньги коммерческой структуры на свои счета. Все это продолжалось с октября 2018-го по июнь 2019-го, всего было перечислено свыше 15,5 тысяч рублей.
Деньги поступали на карт-счет подозреваемой и личный банковский расчетный счет.
«Эти операции она осуществляла без каких-либо оснований и документов. Регулярно поступавшие на свои счета деньги главный бухгалтер обналичивала и тратила на личные нужды», — рассказали в пресс-служба ведомства.
За хищение денег в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК. Согласно санкции статьи, за это грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью.
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Минская фирма недосчиталась 15 тысяч рублей. Оказалось, почти год деньги уходили на счета бухгалтера
Теперь сотруднице грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
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