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В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей
18.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Магазин полностью преобразился – от фасада и входной группы до интерьера. Глубокий ремонт занял 2,5 месяца, и после него торговое пространство приросло еще на 100 «квадратов». На полках представлено свыше 6 000 наименований товаров.
В магазине собраны десятки видов рыбы, включая новинки «Санта Бремор». Свежие партии обещают завозить регулярно, а на многие позиции действуют сниженные цены. Так, атлантическая сельдь стоит 2,99 рубля за кило, а тушка хека – 5,69.
«Сейчас в Пинске работает 6 магазинов «Санта» в новом концепте. Европейские подходы нашли отражение как в организации торгового пространства, так и в ассортименте продуктов. В частности, в новом магазине работают пекарня и пиццерия. Несколько сотен товаров доступны по акционным ценам», – отмечают в сети «Санта».
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> В Пинске открылся магазин «Санта», который полностью обновили по европейским стандартам. В здании по улице Первомайской, 117 представлены все продукты питания, на...
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