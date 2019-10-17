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В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей

18.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей
В Пинске открылся магазин «Санта», который полностью обновили по европейским стандартам. В здании по улице Первомайской, 117 представлены все продукты питания, на месте готовят салаты, суши, сдобу и итальянскую пиццу. На открытии раздали 500 пачек бесплатного мороженого, а детям – еще и воздушные шары.

Магазин полностью преобразился – от фасада и входной группы до интерьера. Глубокий ремонт занял 2,5 месяца, и после него торговое пространство приросло еще на 100 «квадратов». На полках представлено свыше 6 000 наименований товаров.


В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей
На открытии было многолюдно: около 700 человек пришли посмотреть на обновленный магазин. Внутри широко представлены привычные отделы. Покупатели оживленно разбирали фрукты и овощи, особенно белорусские груши и яблоки. В мясном отделе представлено много колбас и копченостей, а в молочном – весь ассортимент «Савушкин продукт» и других производителей.

В магазине собраны десятки видов рыбы, включая новинки «Санта Бремор». Свежие партии обещают завозить регулярно, а на многие позиции действуют сниженные цены. Так, атлантическая сельдь стоит 2,99 рубля за кило, а тушка хека – 5,69.


В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей
В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей
В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей
В магазине работает собственная пиццерия: популярное блюдо готовят по итальянским рецептам за 5,95 рубля. В каждой пицце, вне зависимости от начинки, используют настоящую моцареллу и натуральные травы. Действует и пекарня: выпечка поступает на прилавок еще горячей. В отделе кулинарии можно взять на вынос салаты и суши.

«Сейчас в Пинске работает 6 магазинов «Санта» в новом концепте. Европейские подходы нашли отражение как в организации торгового пространства, так и в ассортименте продуктов. В частности, в новом магазине работают пекарня и пиццерия. Несколько сотен товаров доступны по акционным ценам», – отмечают в сети «Санта».


В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей
В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей
В Пинске открыли обновлённый магазин «Санта» с выпечкой и итальянской пиццей
Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.

 
 
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