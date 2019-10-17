В Гомеле в ночном клубе исчезло пальто. Теперь милиция ищет девушку

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в рестклубе «Браво» пропало женское пальто. Теперь милиция разыскивает того, кто мог его надеть.

Пальто из клуба исчезло утром 12 октября. В связи с этим милиционеры проводят проверку и разыскивают девушку на фото.





Того, кто узнал человека на фото или владеет информацией по факту пропажи, просят позвонить по телефонам: +375 29 3 874 046 или 102.