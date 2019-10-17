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В Гомеле в ночном клубе исчезло пальто. Теперь милиция ищет девушку
18.10.2019 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в рестклубе «Браво» пропало женское пальто. Теперь милиция
Пальто из клуба исчезло утром 12 октября. В связи с этим милиционеры проводят проверку и разыскивают девушку на фото.
Того, кто узнал человека на фото или владеет информацией по факту пропажи, просят позвонить по телефонам: +375 29 3 874 046 или 102.
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Пальто из клуба исчезло утром 12 октября.
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