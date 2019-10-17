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Владимир МАТУЗКО: В хозяйстве есть потенциал, с которым можно и нужно работать

18.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С 1 октября нынешнего года ОАО «УваровичиЭлит» возглавил человек, имеющий большой опыт работы в сельском хозяйстве. О том, какие задачи ставит перед собой и работниками сельхозпредприятия, «Авангарду» рассказал исполняющий обязанности исполнительного директора  ОАО «УваровичиЭлит» Владимир Матузко.

Владимир МАТУЗКО: В хозяйстве есть потенциал, с которым можно и нужно работать

– Вся моя трудовая биография неразрывно связана с сельским хозяйством. Кем мне только не довелось поработать: и агрономом был, и бригадиром, и начальником участка, а последние 22 года руководил КСУП «Ельское Полесье». За время работы всегда старался найти общий язык с трудовым коллективом, ведь только работая в одной связке, можно добиться хорошего результата. Поэтому твердо убежден: без дисциплины и добросовестного отношение работников к выполнению возложенных на них обязанностей, каким бы передовым хозяйство не было, поставленных целей не достигнуть, да и на качестве производимой продукции это непременно скажется.

Не буду лукавить, приехав в Уваровичи и увидев, в каком положении находится хозяйство, был поражен фактам бесхозяйственности. Первым делом пообщался с работниками, узнал, чем они живут. У некоторых я не увидел заинтересованности и желания что-то менять в лучшую сторону. К счастью, таких немного, а значит, у хозяйства есть кадровый потенциал.

Проблемных моментов в хозяйстве немало. Это ремонт техники, которая длительное время простаивала. Благо навстречу пошло руководство района, выделив денежные средства на покупку необходимых запчастей. Не было заготовлено необходимое количество кормов, но и здесь постараемся найти выход. Ведем работы по подготовке ферм к зимовке. Думаю, с этой задачей справимся собственными силами. Уже созданы специальные группы по ремонту строений. Есть вопросы и по водоснабжению ферм, но и здесь мы не сидим сложа руки. Конечно, хозяйство, наряду с другими, нуждается в квалифицированных специалистах. На сегодняшний день необходимо укомплектовать инженерную службу, а пока большую надежду возлагаю на бригадиров и начальников участков, ведь они как никто, знают своих работников.

Если руководитель и коллектив смотрят в одном направлении, можно добиться многого. Я хочу, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне, чтобы получали достойную заработную плату. А для этого, прежде всего, необходимо добиться урожайности, увеличить привесы и надои, повысить качество молока. Каждый аграрий знает, что земля должна работать, а не находиться в запущенном состоянии. Первым делом ­ – поднимем зябь пахотой. Одним словом, возьмемся за то, где можно что-то подтянуть и доработать. Усилим контроль за соблюдением технологических процессов как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Сегодня хозяйство практически ничего не зарабатывает. Выручка только от сдачи молока, качество которого упало, а об откорме скота и речи не идет. Даже в этой ситуации будем находить выход. Его я вижу в жестком контроле технологических процессов доения и санитарного состояния, в котором содержатся животные. Кроме того, для производства молока у нас есть основное стадо, воспроизводством которого следует заняться.

Огорчает тот факт, что некоторые работники, прежде чем решить проблему на местном уровне, идут искать «правду» в разные инстанции. Как руководитель, принявший хозяйство, я должен знать, чем оно располагает. Поэтому была создана специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты предприятия и проведен пересчет поголовья скота, в результате которого выявлена недостача. В целом правовую оценку сложившейся ситуации  дадут компетентные службы.

Я пришел сюда работать, этого жду и от других. Хочу свой опыт и знания применить на деле и оправдать оказанное мне доверие. Первоочередная задача – заготовить необходимое количество кормов, повысить производство молока и воспроизводство основного стада, а также заложить основу будущего урожая. Так что трудиться будем с полной самоотдачей, а по-другому не получится, — рассказал Владимир Алексеевич.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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С 1 октября нынешнего года ОАО «УваровичиЭлит» возглавил человек, имеющий большой опыт работы в сельском хозяйстве. О том, какие задачи ставит перед...
 
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