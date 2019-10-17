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Нарушить закон или поступить не по-человечески? Водитель пригородного автобуса - о проезде школьников

18.10.2019 17:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром в пятницу в редакцию TUT.BY позвонил Максим (имя изменено, в редакции есть его имя и фамилия), водитель автопарка № 4. Мужчина представился коллегой водителя, о котором говорилось в публикации «„Денег нет — выходи“. Водитель автобуса высадил школьницу, у которой не было справки учащегося». «Коллега ни в чем не виноват, он бы не оставил ребенка на остановке, — поддерживает сослуживца Максим. — Девочка сама вышла».


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, в статье говорилось о ситуации с дочкой Анны Валентионок. Семья живет в деревне Жуковка, а их 11-летняя Оля учится в школе в Минске. Во вторник, 15 октября, девочка собиралась вернуться с занятий домой на пригородном автобусе. Ученической справки у нее с собой не оказалось, денег на билет тоже. В итоге, по словам мамы, автобус уехал, а ребенок так и остался на остановке.

В автобусе, говорит Максим, установлена видеокамера. На записи из салона, уверяет собеседник, видно: водитель никого не высаживал.

— Мы отсмотрели видео, на нем: девочка подошла к окошку водителя, спросила стоимость билета до Жуковки. Водитель ей ответил: «2,09», — комментирует запись Александр Фомин, начальник управления организации перевозок Минсктранса. — Секунды две она считала мелочь, а потом развернулась и вышла. […] Да, ребенок, скорее всего, растерялся, но водитель, кроме цены билета, ей и слова не сказал.

По словам Александра Фомина, справку ни школьница, ни водитель не обсуждали. Видимо, предполагает собеседник, девочка поняла, что у нее не хватает на билет, и вышла.

— Но никто же не будет специально ее возвращать обратно, — говорит Александр Фомин.

Максим рассказывает, что дети, которые учатся в Минске, а живут в Минском районе нередко забывают справки. Но, несмотря на это, водители пригородных автобусов чаще всего забирают таких пассажиров.

— Честно, если у ребенка нет справки, нам проще его провезти, чем потом разбираться с жалобами родителей, которые сразу же звонят в автопарк, — не скрывает эмоций молодой человек и говорит, что в этом случае водители оказываются заложниками ситуации. Если они берут школьника без справки, то нарушают закон, а если оставляют на остановке, поступают не по-человечески. — Хочется, чтобы и нас понимали. Ведь контрольно-ревизионной службе все равно, ребенок едет без билета или взрослый, на водителя составят протокол. Были случаи, когда водители через суды добивались, чтобы с них сняли протоколы за учеников.

«Не мы придумали этот закон»

Из практики водителя: проблемы со справками чаще всего возникают у школьников-подростков. Малыши, если забывают справки, сразу достают деньги, чтобы заплатить.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Не всегда дети рассказывают родителям все, как есть, — говорит собеседник. — У меня тоже была такая ситуация. Зашел школьник, говорит: «У меня нет справки». Я, улыбаясь, отвечаю: «Что мне делать?», ребенок развернулся и вышел. Я вышел из автобуса. Прошелся по остановке: его нет. Сел — и поехал. Не успел вернуться, звонят из парка: «Ты зачем высадил школьника?» Оказывается, уже позвонила его мама. Говорит, якобы мальчишка давал мне 20 рублей, а я ответил, что у меня нет сдачи. Хорошо, в салоне есть камеры. Запись доказывает: никаких денег ребенок мне не давал.

В салоне автобуса, рассказывает водитель, висит распечатка, где указано, кто и в каком случае может пользоваться льготами при проезде в пригородном автобусе. По поводу школьников там говорится: дети из Минского района могут ездить от места проживания к месту учебы.

— А у меня, например, была такая ситуация. В воскресенье вечером девочка-подросток показывает мне справку, чтобы доехать из деревни в Минск, — Максим вспоминает случай, когда по закону он не должен был брать в рейс пассажира без билета. — Я говорю: «Какая школа работает в это время?» Она сразу: «Сколько я должна?» Не нужно, отвечаю, мне денег, просто ты тоже должна понимать, когда можешь ездить по справке, а когда нет. Согласитесь, не мы придумали этот закон.

— Возможно, в этом законе стоит что-то поменять, — делится мнением Мария Козырская, мама 12-летнего Павла.

Их семья живет в деревне Королев Стан, а Павел учится в 7 классе минской школы. Домой ученик добирается либо на маршрутке, либо на пригородном автобусе.

— Я признаю, что сын у меня неорганизованный. Он может забыть дома справку учащегося, ведь он ребенок, — продолжает собеседница. — Чаще всего каждое утро я даю ему рубль на маршрутку. Но деньги он тратит в буфете, и едет домой на автобусе.

Порой, описывает мама, возникает такая ситуация: мальчишка заходит в салон, и понимает, что справку он забыл. В итоге уже шесть или семь раз с начала учебного года Павлу пришлось покинуть салон и ждать следующий рейс.

— Водитель ему говорит: «Либо покажи справку, либо плати. Нет ни того, ни другого — выходи», — рассказывает мама. — Ребенок разворачивается и выходит.

Недели две назад, приводит пример Мария, Паша два с половиной часа простоял в дождь на остановке: ждал следующего автобуса.

— Второй водитель, рассказал мне потом сын, был хороший дядя, и его забрал, — передает мама ту беседу.

— А вы не пробовали давать Павлу чуть больше денег?

— Пробовала, он все равно тратит, — говорит мама. — Я не отрицаю, что здесь есть моя вина: я не научила ребенка собираться в школу. Но он такой человек. В последний раз, когда он не смог уехать домой, я звонила в автопарк. Там посмотрели видео. Сказали, раз не было денег или справки, ребенку не нужно было сразу же разворачивать и выходить из автобуса, надо было попросить водителя завезти его домой. Якобы у водителей есть внегласное правило: не оставлять детей. Но сын растерялся и, поняв, что ни денег, ни документа у него нет, сразу же вышел. Он у нас застенчивый и никогда бы не стал просить.

— Каким вы видите выход из этой ситуации?

— Возможно, не стоит так строго относиться к справкам, можно разрешить детям ездить по дневнику. Согласитесь, вряд ли ребенок просто так днем едет в деревню.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром в пятницу в редакцию TUT.BY позвонил Максим, водитель автопарка № 4. Мужчина представился коллегой водителя, который «высадил» школьницу. Сослуживец уверен:...
 
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