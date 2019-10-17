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В Гродненской области из продажи изъяли российские конфеты - в них нашли кишечную палочку
18.10.2019 17:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время проверки в одном из магазинов города Ошмяны (Гродненская область) сотрудники Госстандарта нашли конфеты, в которых содержались бактерии группы кишечной палочки. Об этом
Конфеты под названием «Первое слово съела» произведены в России (а именно — в Республике Татарстан, судя по данным в интернете). Недопустимые бактерии нашли при исследовании конфет в аккредитованной лаборатории.
«Причин такого несоответствия может быть несколько — начиная от загрязненного сырья и заканчивая технологическим процессом упаковки и хранения. Употребление продукции с кишечной палочкой создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека», — пояснили в Госстандарте.
Таким образом, товар не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Выдано предписание о запрете ввоза и продажи конфет на территории Беларуси. Продукцию внесли в реестр опасной.
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Такое могло случится из-за загрязненного сырья и вплоть до нарушения технологического процесса.
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