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В Гродненской области из продажи изъяли российские конфеты - в них нашли кишечную палочку

18.10.2019 17:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время проверки в одном из магазинов города Ошмяны (Гродненская область) сотрудники Госстандарта нашли конфеты, в которых содержались бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба Госстандарта

Конфеты под названием «Первое слово съела» произведены в России (а именно — в Республике Татарстан, судя по данным в интернете). Недопустимые бактерии нашли при исследовании конфет в аккредитованной лаборатории.

«Причин такого несоответствия может быть несколько — начиная от загрязненного сырья и заканчивая технологическим процессом упаковки и хранения. Употребление продукции с кишечной палочкой создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека», — пояснили в Госстандарте.

Таким образом, товар не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Выдано предписание о запрете ввоза и продажи конфет на территории Беларуси. Продукцию внесли в реестр опасной.

 
 
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Такое могло случится из-за загрязненного сырья и вплоть до нарушения технологического процесса.
 
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