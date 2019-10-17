«Крестится без явной связи с пересчетом денег». Адвокаты фигуранта «дела медиков» написали на TUT.BY

Источник материала: Tut.by

После публикации на TUT.BY об очередном заседании по «делу медиков» в редакцию обратились защитники обвиняемого в получении взяток Александра Столярова. Они указывают: журналист связал между собой разные действия. Столяров действительно крестился в кабинете, но не перед тем, как открыть конверт с деньгами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

16 октября на TUT.BY был опубликован репортаж из зала Минского городского суда, где оглашали данные об оперативно-разыскных мероприятиях. Как выяснилось, полгода в кабинете директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александра Столярова стояла скрытая камера. По версии обвинения, он получил в качестве взяток более 50 тысяч долларов, фигурант заявляет: сумма была гораздо меньше и вину признает частично. Хотя в явках с повинной, написанных в СИЗО на имя председателя КГБ, писал обратное. Как говорит Столяров, ему тогда не объяснили, в чем разница между признанием вины полностью или частично.

В материале TUT.BY было указано, что Александр Столяров после ухода из кабинета взяткодателя открыл конверт и три раза перекрестился, был слышен шелест бумаги, характерный при пересчитывании денег, около 50 звуков. На трех страницах защитники Столярова объясняют, что все было иначе.

«В материале допускается якобы цитирование протокола оперативно-розыскного мероприятия, хотя приведенный в материале текст в протоколе ОРМ отсутствует. Так, автор материала указывает: „Столяров открывает конверт, три раза крестится и достает что-то из пакета“. Подобных предложений в судебном заседании не оглашалось. Причем речь не о том, что автор материала воспроизвел протокол не дословно. Речь о том, что в этой якобы цитате действия Столярова, которые в протоколе отражены с промежутками во времени и с перерывами на другие действия, автором материала произвольно объединены в цепочку непрерывных последовательных событий — видимо, для большей „эффективности“ материала», — пишет сторона защиты.

На вопрос прокурора в суде о «ритуальных действиях», которые совершал обвиняемый, сам Столяров объяснял: из окна его рабочего кабинета видна церковь.

«К тому же, вызывает сомнения этичность заголовка, под которым размещен материал (в заголовке говорилось, что Столяров перекрестился и открыл конверт — Прим. TUT.BY). Любой присутствующий в заседании мог наблюдать, что Столяров крестится без явной связи с пересчетом денег, с перерывом во времени, но в материале ритуальные действия Столярова описаны как элемент его преступного поведения, то есть осуществление Столяровым своего права на свободу вероисповедания объединено — не прокурором, а независимым СМИ — с обвинением в коррупции. Нам подобное искусственное конструирование сенсаций представляется аморальным», — отмечают адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко.

Как указано в материалах дела, Александр Столяров обвиняется в том, что брал взятки за регистрацию конкретных лекарств . Ему передавался специальный список, где другим цветом были выделены те препараты, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.