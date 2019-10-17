В Костюковичском районе потерявшуюся в лесу женщину нашли через пять дней

Источник материала: Tut.by

53-летняя жительница Костюковичского района пропала в минувшую субботу. Ее нашли спустя пять дней — в сознании, но без сил. Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.



Фото: пресс-служба МВД

В прошлую субботу, 12 октября, 53-летняя жительница агрогородка Белая Дуброва помогала односельчанам в заготовке сена. Вечером, по дороге домой, в какой-то момент она пропала из виду. Подумав, что она неправильно выбрала дорогу домой, односельчане попытались найти ее самостоятельно, но затем обратились в милицию.

Поиском пропавшей занимались милиционеры, спасатели и работники лесхоза. В ходе поисков прочесывались леса, поля, прилегающая местность к автодорогам, заболоченные местности.

Видео : пресс-служба МВД

17 октября ее нашли в лесу вблизи деревни Заречье Костюковичского района. К счастью, женщина была в сознании, но без сил. Врачи, отметив, что с ней все в порядке, отпустили женщину домой.