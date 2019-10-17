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Зоркая жительница Мозыря разглядела через окно пистолет в багажнике BMW и вызвала милицию

18.10.2019 20:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 октября в милицию обратилась жительница Мозыря, которая сообщила об оружии в багажнике BMW. Милиционеры задержали водителя и нашли в машине пневматику. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Утром 18 октября жительница Мозыря рассказала милиционерам, что находилась дома. Выглянув в окно, она увидела, как молодой человек открыл багажник BMW. Внутри лежал предмет, похожий на пистолет.

Сотрудники милиции остановили BMW. За рулем находился 25-летний житель Мозыря. Он рассказал, что в багажнике действительно лежит пневматический пистолет, который остался от покойного брата.

В настоящее время милиция проводит проверку по данному факту. Пневматика изъята и направлена на баллистическую экспертизу.

Напомним, что пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж регистрации не подлежит и приобретается без получения разрешения в милиции. При этом, согласно ст. 8 «Закона об оружии», запрещено ношение и перевозка в населенных пунктах пневматического оружия в незачехленном виде.

 
 
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Сотрудники милиции остановили BMW. За рулем находился 25-летний житель Мозыря. Он рассказал, что в багажнике действительно лежит пневматический пистолет, который...
 
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