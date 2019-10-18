Участие в онлайн-переписи приняли более 20% белорусов. Сама перепись все еще продолжается

Источник материала: Tut.by

18 октября стал последним днем, когда белорусы могли принять участие в переписи населения онлайн. Заполнить анкету в Интернет предпочли более 2 млн граждан. Об этом сообщает Белстат.

По данным на 00.15 19 октября, в Интернет-переписи приняли участие 2 023 416 человек. Это более 21% жителей всей страны.

Данные могут измениться — анкеты всех белорусов, которые захотели переписаться онлайн и авторизиризовались в системе до 23.59.59 18 октября, все еще обрабатываются. Кроме того, надо учитывать, что один человек может подать сведения о всей своей семье (домохозяйстве), а значит фактически перепись-онлайн прошли гораздо больше белорусов.

Пройти перепись онлайн можно было на сайтах census.by или перепись.бел . Адреса тех, кто ответил на все вопросы в интернете, убрали из базы, и переписчики к ним не придут.

Напомним, перепись проходит с 4 по 30 октября. Тем, кто не успеет заполнить анкеты в интернете, можно будет ответить на вопросы анкет на стационарных участках. Посмотреть их адреса и найти ближайший к дому можно тут .

Ходить по домам и квартирам переписчики будут с 21 по 30 октября. Позвонить в вашу дверь они могут с 9.00 до 21.00.

Отметим, что переписываться или нет — это желание человека.