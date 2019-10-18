О руководителях новой формации, молодежи и будущем Беларуси — Лукашенко на встрече в Академии управления

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В Академии управления при Президенте Беларуси развивается современная национальная школа госуправления, создается будущее страны. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.





Президент отметил, что одним из поводов для его приезда в вуз стало то, что с последней подобной встречи в академии прошло без малого десять лет. Несмотря на то, что Александр Лукашенко достаточно регулярно посещает студенческие аудитории и напрямую общается с молодежью, само название вуза обязывает и обуславливает периодические приезды белорусского лидера. Это всегда возможность подвести промежуточные итоги и поставить новые задачи, дать ответы на актуальные вопросы. Этой возможностью участники встречи не преминули воспользоваться, да и сам глава государства изначально был настроен на заинтересованный и открытый диалог с аудиторией .

Вначале Президента проинформировали о том, как ведется подготовка кадров в Институте госслужбы, Институте управленческих кадров, Научно-исследовательском институте теории и практики госуправления, а также как работает Центр сопровождения АИС «Резерв».

Александр Лукашенко подчеркнул: будущие управленцы должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере ИТ-технологий, но это не значит, что в академии нужно готовить программистов. Акцент именно на подготовке управленцев и руководителей, от которых во многом зависит развитие страны и качество жизни людей. Отсюда и особый статус академии, которая призвана стать главным вузом, который в своей сфере на всех ступенях должен быть не просто конкурентоспособен, а вне конкуренции.

Александр Лукашенко заявил, что хотел бы успеть при своей президентской жизни построить новую академию: не только с точки зрения новых корпусов, но и с точки зрения преподавания по новым методикам и программам. «Практико-ориентированный вуз, куда бы стремились поступить все не только из нашей страны, но и из-за рубежа», — отметил он.

«А эти корпуса (нынешние. — Прим. БЕЛТА) мы отдадим БГУ, медуниверситету. Но это не от меня зависит. Это зависит от вас. Как только я увижу, что вы создали эту академию и уже можно вас перемещать на новую площадку, мы это с вами должны сделать. Но это будет только тогда, когда вы вместе с профессорско-преподавательским составом и руководством Академии управления пройдете тяжелый путь модернизации, совершенствования работы, если хотите — реформирования. Чем раньше, тем быстрее мы начнем реализовывать эту задачу», — подчеркнул белорусский лидер.

«Только поменьше всякой надуманности, непомерных никому не нужных амбиций. Ведь великое в простом», — подчеркнул глава государства.

В целом Александр Лукашенко отметил, что за четверть века в Беларуси создали устойчивую модель управления, стабильную в своих базовых ориентирах. «Они просты и понятны каждому: суверенитет нашей страны, благополучие граждан и справедливое отношение к людям, единство общества и многие другие», — заявил Президент.

По его словам, это цели, в достижении которых важнейшую роль играют органы государственного управления. «Именно здесь, в Академии управления, мы можем открыто обсудить перспективы их развития. С нашей последней встречи в таком формате прошло почти десять лет. Это повод подвести некоторые итоги и поставить новые задачи перед отечественной системой госуправления. Найти ответы на вопросы: кто он — руководитель будущего? И какова роль академии в подготовке управленческих кадров?» — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Академия управления — уникальное учебное заведение, и название вуза подчеркивает его статус и значимость. В современных условиях вузу необходимо сконцентрировать усилия на подготовке управленцев новой формации.

«Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации — руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат», — заявил белорусский лидер.

ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ, КАКИХ ЛЮДЕЙ НАДО ОТБИРАТЬ В УПРАВЛЕНЦЫ «Сегодня в подборе кадров на руководящую должность необходимо учитывать человеческие качества и нравственный критерий», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, на решении этой важной задачи должна сегодня сконцентрировать свои усилия Академия управления.

Во-первых, необходимо сохранить достигнутый уровень и целенаправленно работать над повышением имиджа академии . «Здесь должны преподавать лучшие специалисты отечественной школы управления, истинные патриоты и государственники. Их приоритетная задача — следить за самыми передовыми технологиями в своей области, на их основе выстраивать учебный процесс. Системным должно быть участие в учебном процессе действующих управленцев. Кто, если не они, может актуализировать теоретический материал, закрепить его конкретными примерами из практики?» — сказал Президент.

Во-вторых, проходить подготовку и переподготовку в этом вузе должны исключительно перспективные государственные служащие, с высоким потенциалом руководителя, а не люди, которые не склонны к управленческой работе или уже завершают свою профессиональную деятельность. «Это мое принципиальное требование», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В-третьих, из стен академии должны выходить всесторонне подготовленные специалисты, которые не только обладают теоретическими знаниями, но и имеют практический опыт решения конкретных управленческих задач. «Это важно, потому что часто на должности управленцев в районах назначают хороших специалистов, профессионалов своего дела, но не всегда имеющих достаточный опыт руководителя. Задача академии — дать этим людям те знания и управленческие навыки, которых им не хватает», — пояснил глава государства.

Он также обратил внимание , что сегодня не количество, а качество подготовленных специалистов имеет принципиальное значение. «Мы не можем в академии давать людям образование ради образования. Слишком дорого обходятся стране управленческие ошибки», — подчеркнул белорусский лидер.

В-четвертых, в период обучения очень важно заметить перспективных людей, которые по своим личностным и профессиональным качествам могут занимать руководящие должности в нашей стране. «Каждый человек, получивший образование либо прошедший подготовку здесь, должен быть виден и востребован, как говорят, быть всегда «на карандаше», — пояснил глава государства. «Главная обязанность академии — представлять соответствующую информацию напрямую в Администрацию Президента. К сожалению, до сих пор эффективная работа в этом направлении не выстроена», — отметил Президент.

ЛУКАШЕНКО: В БЕЛАРУСИ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СОЗДАНА УСТОЙЧИВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Глава государства отметил, что нынешний год — юбилейный для политических институтов и фундаментальных основ политической системы страны, свое 25-летие отмечают многие государственные органы, сформированные на заре становления независимой Беларуси.

В-пятых, образовательный процесс должен работать на опережение. «Не раз говорил, что академии следует повысить качество подготовки слушателей по самым актуальным направлениям. Сегодня многим нашим управленцам не хватает знания иностранного языка, пиар-технологий, не достает компетенций в сфере цифровой трансформации, экономики», — заметил глава государства.

Он заявил, что к этой теме надо подключить Парк высоких технологий, вместе продумать план или учебную программу по обучению цифровым технологиям для специалистов и руководителей.

«Но главное — академия должна научить управленца учиться, постоянно развивать и трансформировать свои знания и навыки. Ключ к успеху современного руководителя — это постоянное самосовершенствование, стремление к личностному росту и развитию», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В-шестых, преподавание должно быть дифференцированным и практико-ориентированным. «Надо учитывать, что кому-то достаточно расширить свои знания по трем-четырем дисциплинам за короткий срок, а кто-то нуждается в полном цикле обучения. Это большой объем работы, но необходимо составлять индивидуальные учебные планы, программы переподготовки в зависимости от сферы и опыта конкретного слушателя», — сказал Президент.

ЛУКАШЕНКО ТРЕБУЕТ ОТ ГОСУПРАВЛЕНЦЕВ БЫТЬ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ, А НЕ ЗАСИЖИВАТЬСЯ В КАБИНЕТАХ Говоря о сложившейся системе государственной службы, Александр Лукашенко отметил, что выстроенная модель в целом позволяет решать основные задачи, эта система постоянно совершенствуется.

По его словам, руководству академии следует еще раз проанализировать, насколько структура учебного процесса имеет прикладной характер и соответствует реальной жизни, наладить более тесное взаимодействие с государственными органами и организациями. Неотъемлемой частью работы должны стать стажировки на ведущих отечественных предприятиях и в госорганах.





В-седьмых, научная деятельность академии должна быть направлена на решение государственных задач, изучение современной политической ситуации в стране и мире, деятельности медиаресурсов, а также мнений и настроений в обществе. «Кто, если не государственники, формирующие политическую элиту страны, должны анализировать риски, оценивать их уровень, а также прогнозировать развитие внешней и внутренней политической ситуации, участвовать в разработке методов информационного противоборства, противодействия внутренним и внешним угрозам?» — отметил белорусский лидер.





Он акцентировал внимание, что важным направлением деятельности академии остается привлечение аналитиков и экспертов к выработке конкретных предложений по повышению эффективности работы органов госуправления, обсуждению проектов значимых управленческих решений.

О госслужбе

Работа над новым законом о государственной службе продолжается, не все вопросы окончательно разрешены.

Президент отметил, что действующий закон о госслужбе принят более 15 лет назад. Но в изменившихся социальных и экономических условиях он нуждается в пересмотре. «Необходимо учесть практику его применения, а также актуальность определения новых перспективных направлений развития института государственной службы», — сказал Александр Лукашенко.





Глава Администрации Президента Наталья Кочанова, Президент Беларуси Александр Лукашенко, ректор Академии управления Геннадий Пальчик

Разработать новый закон о госслужбе Президент поручал уже давно. Этим вопросом занимается рабочая группа из ученых и экспертов, в своем большинстве не госслужащие, «чтобы не было закона под себя». В январе 2019 года подготовленный законопроект был рассмотрен на совещании у главы государства. «Не все вопросы окончательно разрешены. Но работа продолжается. Нам предстоит решить конкретные задачи: сближение регламентации различных видов государственной службы, повышение служебной дисциплины, закрепление комплекса материальных и социальных гарантий, призванных компенсировать возлагаемые на госслужащих ограничения», — рассказал Александр Лукашенко. Читать далее

ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ, КАК ПРОХОДИТ КАДРОВЫЙ ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА Будущие управленцы поинтересовались у белорусского лидера подробностями этого дня и тем, что происходит за кадром, когда выключаются телевизионные камеры.

ЛУКАШЕНКО О ТРЕБОВАНИЯХ К УПРАВЛЕНЦАМ: ЛИДЕРСТВО, ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ И АМБИЦИОЗНОСТЬ Глава государства обратил внимание на важность отбора будущих студентов и слушателей Академии управления, чтобы полученные ими знания в последствии эффективно использовались в решении поставленных задач.

О будущем Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет и в перспективе видеть страну свободной и независимой. «Чтобы больше никогда нами из-под плетки не управляли в нашей истории. Чтобы мы сами управляли процессами в своей стране и определяли ее будущее. Это главное, что нужно сохранить. Все остальное купим», — сказал белорусский лидер.

«Я хочу, чтобы она (страна. — Прим. БЕЛТА) была Беларусью. Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами свое счастье добывали и испытывали. То есть я хочу видеть Беларусь свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на своей клочок земли», — отметил глава государства. Читать далее

ЛУКАШЕНКО: БЕЛАРУСИ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ОБРЕСТИ СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ МИРНЫМ ПУТЕМ «Нам посчастливилось после распада СССР удержать свою страну мирно. Мы тихо, спокойно создали свое государство. Уникальный случай. Но нас тоже испытывали. Но хорошо, что не войной. Плохо, что этими санкциями. Это была развернута против нас экономическая война», — сказал Президент.

О молодежи

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что пришло время активно включать молодежь в политическую жизнь страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что курс государственной политики в Беларуси неизменен: в стране действует принцип преемственности поколений, сохранения лучших достижений прошлого. «Почти треть наших граждан — около 3 млн человек — родились в суверенной Беларуси. Это юноши и девушки, которые воспринимают действительность уже с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства, — сказал глава государства. — И пришло время активно включать этих молодых людей в политическую жизнь страны. Формировать государственное мышление у тех, кто идет за ними. Выстраивать диалог поколений на основе взаимного доверия и уважения. Диалог, в котором опыт и инновации, мудрость и решительность, осторожность и смелость находятся в гармонии и согласии».





Главная роль в этом процессе отводится в том числе преподавателям академии. Их задача — не только передать свои глубокие знания, но и подготовить достойную смену. «Знаю, многие выпускники аспирантуры и докторантуры успешно защитили диссертации и уже преподают вместе со своими наставниками», — отметил Президент. Читать далее

По мнению главы государства, молодые люди умеют рассчитывать на себя, стремятся получить хорошее образование и работу.

СТУДЕНТКА АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОПРОСИЛА ПРОВЕСТИ ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ «Мы этот вопрос обсудим», — сказал Александр Лукашенко и пообещал предусмотреть такую возможность в своем графике.

Об образовании

Вопрос главе государства задала магистрант Академии управления, которая работает в организации, занимающейся таможенной деятельностью. Ее вопрос касался темы омоложения состава руководящих кадров, однако Президент акцентировал внимание на другом. Он поинтересовался, что означает ее учеба в магистратуре. Девушка ответила, что в ее понимании магистратура — это уже оконченное высшее образование по сравнению с бакалавриатом.

Александр Лукашенко упрекнул ответственных за образование чиновников, подчеркнув, что смысл при выделении магистратуры закладывался совсем иной. Глава государства подчеркнул, что ранее, когда обсуждались соответствующие преобразования, было принято решение, что человек, окончивший вуз, пусть только на стадии бакалавриата, является специалистом, имеет высшее образование. «Что будем делать с магистратурой? Пожалуйста — кто хочет заниматься наукой и продвигаться дальше, быть на голову выше вузовского специалиста, пусть идет в магистратуру, а дальше в аспирантуру. И мы договорились, что магистратура — это для тех, кто будет заниматься наукой», — напомнил белорусский лидер.





«Поэтому я хотел услышать ответ, что ты, окончив магистратуру, станешь аспирантом, напишешь кандидатскую диссертацию (может, параллельно работая в таможенных органах). И получив этот опыт и знания, продвинешь таможню на такую высоту, что мне думать не надо, как там бороться с коррупцией или еще что-то», — сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос магистрантки. Читать далее

«УЧИТЕЛЬ С УЧЕНИКОМ СИДИТ НОГА ЗА НОГУ И КУРИТ» — ЛУКАШЕНКО ВНОВЬ РАСКРИТИКОВАЛ СИТУАЦИЮ В ШКОЛАХ По мнению Президента, школа — это особенное место в жизни человека. «Это храм, это больше чем церковь. Ты пришел туда получить знания. Школа — это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок, это тоже один из управленческих вопросов», — подчеркнул глава государства.

О парламенте

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусские парламентарии должны быть более активными, в том числе защищая интересы граждан и страны. «Я хочу, чтобы парламент и депутаты были более активными. Плохо, когда какая-то проблема — Президент бежит впереди, еще что-то — там опять Президент. Это ненормально, ни в одном государстве этого нет, — заметил Александр Лукашенко. Так же проще: сиди и смотри, что Президент скажет. Надо, чтобы и у депутатов бурлило, чтобы они бросались вперед и защищали каждый своего избирателя, а в целом — народ Беларуси и наше государство. Может быть, и не нужно Президента каждый раз выпихивать вперед».

Глава государства добавил, что его работа очень тесно связана с законодательными органами власти, поэтому он переживает за то, кем будет представлен парламент. «Я хочу, чтобы он был тихим, спокойным, стабильным, но, где нужно, чтобы и по морде кому-нибудь могли дать», — подчеркнул он.

По мнению Александра Лукашенко, в парламенте должны быть представлены все слои общества, он должен быть разношерстным, чтобы принимаемые законы отвечали интересам всех граждан. Читать далее

ЛУКАШЕНКО СЧИТАЕТ, ЧТО НЕ СТАЛ БЫ ПРЕЗИДЕНТОМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ПАРЛАМЕНТЕ Глава государства также выразил мнение, что в парламенте должны быть представлены люди из различных сфер и разных возрастов, включая молодежь.

Об интеграции

Глава государства Александр Лукашенко отметил, что в Евразийском экономическом союзе пока не удалось преодолеть многие барьеры на пути торгового и экономического сотрудничества между странами. «Масса противоречий, которые находятся за кадром. Мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть, создавая ЕАЭС. Из ЕАЭС уходить не будем. Бороться будем. Никуда от этого не денешься», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства на встрече достаточно подробно рассказал о том, как развивались интеграционные процессы после развала Советского Союза. Он отметил большую роль России как в вопросе ликвидации союза, так и последующих интеграционных процессов. «Развалился Советский Союз, и Россия понимала, что без национальных республик не обойтись, оказывается, и как-то их надо оставить, чтобы они рядом были. И началось: Союзное государство — наш проект с Россией, потом в пику этому из-за определенной ревности начали создавать и инициировать ЕврАзЭс. Я говорю: ради бога, экономический союз для нас — это основа основ, нам надо делать все, чтобы была основа наших взаимоотношений», — отметил Александр Лукашенко.

В этом плане он напомнил о порой звучащих предложениях отказаться от российского вектора, идти на Запад. «Слушайте, а как отказаться? А куда будем продавать свои товары? На Запад? На Западе та же экономика (производят аналогичные товары. — Прим. БЕЛТА), что у нас, — заметил Президент. — Что, они нашу пустят продукцию на свой рынок? Никогда вы жизни. Да особо нас нигде не ждут. Поэтому это просто досужие разговоры. Из этого мы исходили, формируя ЕврАзЭс». Читать далее

ЛУКАШЕНКО О ВОЗМОЖНОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЕС: НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ДУМАЛИ И ЦЕЛИ ТАКОЙ НЕ СТАВИЛИ Глава государства рассказал, что таков был его ответ на вопрос одного из представителей Евросоюза: «Никогда об этом ни я, ни мое правительство не думали и цели такой не ставили». Глава государства рассказал, что таков был его ответ на вопрос одного из представителей Евросоюза: «Никогда об этом ни я, ни мое правительство не думали и цели такой не ставили».

ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ, КАК ВМЕСТЕ С ЕЛЬЦИНЫМ ПРЕДЛАГАЛ КЛИНТОНУ ДОЛЖНОСТЬ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ Рассказывая о разработке нового закона о госслужбе, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хоть и опирается на новый опыт, но должна в первую очередь исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей, а из приоритетов своей государственной политики.

О личном

Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы студентов и слушателей Академии управления при Президенте Беларуси, рассказал подробности своего графика работы.





У главы государства поинтересовались, как он успевает переделать такое огромное количество дел и бывают ли у него свободные, выходные дни. «В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было, — рассказал Александр Лукашенко. — Поэтому не надо думать, что Президент сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит, а потом ректора академии принимает, главу Администрации, потом кадровый день и так далее. Вся жизнь моя (думаю, и других президентов) — как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык».

Деятельность Президента предполагает постоянную вовлеченность в государственные дела. «Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт, — сказал Александр Лукашенко. — Да, я повязан мероприятиями. Я не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия. Даже если беру 3-4 дня, неделю, так называемый отпуск, это не отпуск, я просто не провожу публичных мероприятий».

ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ, ЧЕМ БЫ ХОТЕЛ ЗАНИМАТЬСЯ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСТВА «Ушел бы я с должности Президента, чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем — это то, что я воспринимаю», — сказал Александр Лукашенко.

«ВСЕ РУБЦУЕТСЯ НА СЕРДЦЕ» — ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ О СЛОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ЖЕСТКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ «Я человек системный. Мне надо, чтобы порядок был везде и так далее, — отметил глава государства. — Наказал, уволил с работы, потом начинаешь это все крутить… Страшно тяжело. Это просто так не проходит. Это все рубцуется на твоем сердце, остается. Тем более, я восприимчивый человек».

Общение с Президентом продолжалось почти четыре часа. При этом Александр Лукашенко заявил, что за это время ничуть не устал и готов чаще встречаться с молодежью. «Эта энергия и наше общение — это для меня очень важно. Честно говоря, я даже не устал. Мне было интересно беседовать с нашими молодыми людьми, — сказал Президент. — Я раз в два месяца точно буду у студентов, в аудиториях. Как ни говори, молодежь — будущее, но студенты — это основа любого государства, они будут определять его лицо».

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ В АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ОБЩЕНИЯ С ЛУКАШЕНКО Общение с главой государства в форме открытого диалога продолжалось почти четыре часа, а трансляция мероприятия велась и в другие аудитории вуза.