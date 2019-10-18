Многодетную семью Ерёминых из Пинковичей навестил председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста

Источник материала: Полесская правда



Традиционно в День матери председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Михаил Шикеля бывает в многодетных семьях.

Не был исключением и этот год – Михаил Петрович отправился в семью Юлии и Виктора Ереминых из Пинковичей. Подарком к празднику стали продуктовые наборы и одежда для ребятишек. В семье Юлии Александровны и Виктора Валерьевича подрастают пятеро детей – две дочери и три сына. Девятилетняя Вероника и шестилетняя Ксюша ходят в школу, Миша пяти лет и трехлетний Влад – в детский сад. Самый младший – Виталий, ему всего полгода. В следующем году Еремины отметят небольшой юбилей – их семье исполнится 10 лет.

До ухода в отпуск по уходу за ребенком Юлия Александровна трудилась маляром в строительной фирме. Сейчас ее основное занятие – работа мамой, пятеро детей – это более чем хлопотно и ответственно. Конечно же, не обходится и без участия папы и мужа, который трудится в Пинской ЦРМ машинистом погрузчика. Частенько помогает бабушка. Но, несмотря на разные трудности, супругам удается с ними справляться, тем более когда в доме живет семь Я.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.

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