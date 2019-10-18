ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Многодетную семью Ерёминых из Пинковичей навестил председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста

19.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Многодетную семью Ерёминых из Пинковичей навестил председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста
Традиционно в День матери председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Михаил Шикеля бывает в многодетных семьях.

Не был исключением и этот год – Михаил Петрович отправился в семью Юлии и Виктора Ереминых из Пинковичей. Подарком к празднику стали продуктовые наборы и одежда для ребятишек. В семье Юлии Александровны и Виктора Валерьевича подрастают пятеро детей – две дочери и три сына. Девятилетняя Вероника и шестилетняя Ксюша ходят в школу, Миша пяти лет и трехлетний Влад – в детский сад. Самый младший – Виталий, ему всего полгода. В следующем году Еремины отметят небольшой юбилей – их семье исполнится 10 лет.

До ухода в отпуск по уходу за ребенком Юлия Александровна трудилась маляром в строительной фирме. Сейчас ее основное занятие – работа мамой, пятеро детей – это более чем хлопотно и ответственно. Конечно же, не обходится и без участия папы и мужа, который трудится в Пинской ЦРМ машинистом погрузчика. Частенько помогает бабушка. Но, несмотря на разные трудности, супругам удается с ними справляться, тем более когда в доме живет семь Я.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Многодетную семью Ерёминых из Пинковичей навестил председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Многодетную семью Ерёминых из Пинковичей навестил председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Многодетную семью Ерёминых из Пинковичей навестил председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Многодетную семью Ерёминых из Пинковичей навестил председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Многодетную семью Ерёминых из Пинковичей навестил председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Многодетную семью Ерёминых из Пинковичей навестил председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Традиционно в День матери председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Михаил Шикеля бывает в многодетных семьях. Не был...
 
Новости дня
Новости общества
 
На Дубровенщине появилось новое место отдыха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика