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Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций

19.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций
В Логишинском молодежном центре культуры состоялась праздничная концертная программа, посвященная Дню матери, на которую были приглашены мамы-соцработники Логишинского и Мерчицкого сельсоветов.

Все соцработники в нашем районе – это женщины. Им приходится совмещать непростую работу с семейными хлопотами. Но, несмотря на все трудности, они умеют дарить заботу, тепло своих сердец людям, нуждающимся в этом, зачастую одиноким. Об этом говорили с праздничной сцены, поздравляя собравшихся мам с прекрасным праздником.


Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций
Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций
Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций
От имени администрации, профкома территориального центра социального обслуживания населения Пинского района с Днем матери поздравили заведующая отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования, председатель профкома ТЦСОН Ольга Ребковец и заведующая отделением социальной помощи Ирина Крохмалюк. Лучшим соцработникам и мамам они вручили цветы и подарки. Это социальные работники г.п. Логишин Ольга Новикова, Зоя Новикова, Ольга Олехнович, Лилия Ясевич, д. Мокрая Дубрава – Светлана Демьянец, д. Ковнятин – Людмила Олехнович, д. Мерчицы – Людмила Магер и Наталья Тимонина, д. Хворосно – Мария Лозюк.

Музыкальные поздравления прозвучали в исполнении работников Логишинского МЦК Татьяны Жуковой и Виктора Радаева, вокально-инструментального ансамбля молодежного центра «Гармония» под руководством Владимира Тузинского. Конечно же, не обошлось без выступления детей, которые прочли для мам стихи и спели песни.


Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций
 Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций
 Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций
 Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций
Много праздничных мероприятий прошло 14 октября в Логишине. Так, ежегодно в горпоселковой библиотеке проводится акция – всем мамам, которые приходят в библиотеку, дарят открытку и цветы. Также в библиотеке совместно с отделением дневного пребывания пожилых людей г.п. Логишин территориального центра социального обслуживания населения прошло праздничное мероприятие, посвященное любимым и дорогим мамочкам.

К республиканской акции «Поздравим маму вместе!», которую проводила Федерация профсоюзов Беларуси с 7 по 14 октября, в очередной раз присоединились и воспитанники Логишинской спортивной школы. Ребята оформили уголок, где разместили поздравительные открытки, вместе с тренерами-преподавателями навестили своих мам на рабочих местах и поздравили их с праздником. И это стало настоящим сюрпризом. Плакали мамы в тот день только от радости.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

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Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций

 
 
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