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Организованный в Логишине концерт для мам-соцработников подарил им много приятных эмоций
19.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Все соцработники в нашем районе – это женщины. Им приходится совмещать непростую работу с семейными хлопотами. Но, несмотря на все трудности, они умеют дарить заботу, тепло своих сердец людям, нуждающимся в этом, зачастую одиноким. Об этом говорили с праздничной сцены, поздравляя собравшихся мам с прекрасным праздником.
Музыкальные поздравления прозвучали в исполнении работников Логишинского МЦК Татьяны Жуковой и Виктора Радаева, вокально-инструментального ансамбля молодежного центра «Гармония» под руководством Владимира Тузинского. Конечно же, не обошлось без выступления детей, которые прочли для мам стихи и спели песни.
К республиканской акции «Поздравим маму вместе!», которую проводила Федерация профсоюзов Беларуси с 7 по 14 октября, в очередной раз присоединились и воспитанники Логишинской спортивной школы. Ребята оформили уголок, где разместили поздравительные открытки, вместе с тренерами-преподавателями навестили своих мам на рабочих местах и поздравили их с праздником. И это стало настоящим сюрпризом. Плакали мамы в тот день только от радости.
Инна УРБАНОВИЧ.
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> В Логишинском молодежном центре культуры состоялась праздничная концертная программа, посвященная Дню матери, на которую были приглашены мамы-соцработники...
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