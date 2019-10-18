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В День матери встретились представители первичек «Белорусского союза женщин» Брестской области

19.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В День матери встретились представители первичек «Белорусского союза женщин» Брестской области
«Важно помнить, что мама – начало всех начал, опора и надежда семьи. Единственная на свете женщина, благодаря которой мы приходим на эту Землю. Она навсегда остается для каждого ангелом-хранителем, надежным причалом в бурном жизненном море». Эти слова стали главными на встрече актива Брестской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» в г. Иваново.

В День матери и праздник Покрова Пресвятой Богородицы солнечный город Иваново принимал участниц выездного заседания правления областной организации ОО «Белорусский союз женщин». Здесь собрались представители городских и районных, а также лучших первичных организаций Белорусского союза женщин, чтобы обсудить ряд вопросов деятельности общественной организации и подвести итоги областного этапа конкурса, организованного республиканским общественным объединением «Белорусский союз женщин» к Году малой родины.

Началось заседание нетрадиционно: представительницы БСЖ приняли участие в торжественной церемонии открытия в д. Ляховичи нового здания Ивановского районного социально-педагогического центра. Члены Белорусского союза женщин во главе с председателем областной организации БСЖ, директором Брестского филиала РУП «Белпочта» Валентиной Пух преподнесли центру и его маленьким воспитанникам подарки.

Мероприятие продолжилось в райисполкоме, где женщин приветствовал глава Ивановщины Анатолий Ткачук. Здесь же и подвели итоги конкурса к Году малой родины. В числе победителей – пинчане. Дипломы за первое место в областном этапе конкурса «Лучший проект в Год малой родины» получили Пинская городская организация ОО «Белорусский союз женщин» (председатель Валентина Кулак) и первичная организация ОО «БСЖ» средней школы № 1 г. Пинска (председатель Татьяна Кравчук). За участие в конкурсе дипломом поощрена первичная организация яслей-сада № 9 г. Пинска (председатель Ирина Невар).

Программа выездного заседания была насыщенной. Представительницы союза женщин посетили Ивановский территориальный центр социального обслуживания населения, среднюю школу № 4 г. Иваново и картинную галерею А.В. Кузьмича районного музейного комплекса Наполеона Орды.

Вероника НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

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В День матери встретились представители первичек «Белорусского союза женщин» Брестской области В День матери встретились представители первичек «Белорусского союза женщин» Брестской области В День матери встретились представители первичек «Белорусского союза женщин» Брестской области В День матери встретились представители первичек «Белорусского союза женщин» Брестской области В День матери встретились представители первичек «Белорусского союза женщин» Брестской области В День матери встретились представители первичек «Белорусского союза женщин» Брестской области

 
 
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> «Важно помнить, что мама – начало всех начал, опора и надежда семьи. Единственная на свете женщина, благодаря которой мы приходим на эту Землю. Она навсегда...
 
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