Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда»

Источник материала: Полесская правда



Работники санатория «Ясельда» поделились эмоциями от проведенного праздничного вечера, посвященного Дню матери:

«Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.

К сожалению, невозможно посчитать, сколько радости, восхищения, эмоций подарил проведенный в преддверии праздника Дня матери конкурс детского рисунка «Праздник для мамы», пронизанный любовью и солнцем, романтикой и энергией, открывающий для всех мир реальный и волшебный, простой и загадочный, знакомый и неожиданный!

На конкурсе было представлено 30 детских рисунков разных возрастных категорий. Подведение итогов было ярким событием для детей работников санатория. Каждая из работ была оценена подарками, а веселые конкурсы с участием мам завершили детский праздник.





14 октября актовый зал санатория гостеприимно открыл двери для гостей, приглашенных на праздничный концерт, посвященный Дню матери. Со словами приветствия и поздравления выступила Главный врач санатория «Ясельда» С.С. Боровкова.

Отдельные слова поздравления для присутствующих прозвучали от гостей праздничной программы председателя районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Г.А. Стасевич. Было отмечено, что в санатории создана самая большая первичная организация ОО «Белорусский союз женщин». Поздравления с праздником прозвучали от директора «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» Т.Г. Лебедевской, заведующей ЗАГСом А.В. Зенютич.





Подарки от имени районной организации «БСЖ» были вручены гостями солистам вокального ансамбля «Кветкі Палесся» А.А. Лой, Л.П. Володько, а также заведующей столовой С.Ф. Ярута, шеф-повару Н.Р. Пешко. Праздничная программа была завершена прекрасным выступлением вокального ансамбля «Кветкі Палесся».

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