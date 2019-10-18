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Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда»
19.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
К сожалению, невозможно посчитать, сколько радости, восхищения, эмоций подарил проведенный в преддверии праздника Дня матери конкурс детского рисунка «Праздник для мамы», пронизанный любовью и солнцем, романтикой и энергией, открывающий для всех мир реальный и волшебный, простой и загадочный, знакомый и неожиданный!
На конкурсе было представлено 30 детских рисунков разных возрастных категорий. Подведение итогов было ярким событием для детей работников санатория. Каждая из работ была оценена подарками, а веселые конкурсы с участием мам завершили детский праздник.
Отдельные слова поздравления для присутствующих прозвучали от гостей праздничной программы председателя районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Г.А. Стасевич. Было отмечено, что в санатории создана самая большая первичная организация ОО «Белорусский союз женщин». Поздравления с праздником прозвучали от директора «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» Т.Г. Лебедевской, заведующей ЗАГСом А.В. Зенютич.
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