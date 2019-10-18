ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда»

19.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда»
Работники санатория «Ясельда» поделились эмоциями от проведенного праздничного вечера, посвященного Дню матери:

«Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.

К сожалению, невозможно посчитать, сколько радости, восхищения, эмоций подарил проведенный в преддверии праздника Дня матери конкурс детского рисунка «Праздник для мамы», пронизанный любовью и солнцем, романтикой и энергией, открывающий для всех мир реальный и волшебный, простой и загадочный, знакомый и неожиданный!

На конкурсе было представлено 30 детских рисунков разных возрастных категорий. Подведение итогов было ярким событием для детей работников санатория.  Каждая из работ была оценена подарками, а веселые конкурсы с участием мам завершили детский праздник.


Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда»
14 октября актовый зал санатория гостеприимно открыл двери для гостей, приглашенных на праздничный концерт, посвященный Дню матери. Со словами приветствия и поздравления выступила Главный врач санатория «Ясельда» С.С. Боровкова.

Отдельные слова поздравления для присутствующих прозвучали от гостей праздничной программы председателя районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Г.А. Стасевич.  Было отмечено, что в санатории создана самая большая первичная организация ОО «Белорусский союз женщин». Поздравления с праздником прозвучали от директора «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» Т.Г. Лебедевской, заведующей ЗАГСом А.В. Зенютич.


Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда»
Подарки от имени районной организации «БСЖ» были вручены гостями солистам вокального ансамбля «Кветкі Палесся» А.А. Лой, Л.П. Володько, а также заведующей столовой С.Ф. Ярута, шеф-повару Н.Р. Пешко. Праздничная  программа была завершена прекрасным выступлением  вокального ансамбля «Кветкі Палесся».

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда» Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда» Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда» Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда» Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда» Пронизанный любовью и энергией праздник ко Дню матери прошёл в санатории «Ясельда»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Работники санатория «Ясельда» поделились эмоциями от проведенного праздничного вечера, посвященного Дню матери: «Среди многочисленных праздников,...
 
Новости дня
Новости общества
 
На Дубровенщине появилось новое место отдыха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика