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Самые лучшие мамы живут в агрогородке Молотковичи
19.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Дождь в окошко стучится, как замерзшая птица,
Именно такими словами начался праздник «Самая лучшая мама земли…», посвященный Дню матери. В фойе Дома культуры были организованы книжная и выставка детских работ.
В этот день в честь женщины-матери звучали слова, стихи, песни, прошла конкурсно-игровая программа «Вместе с мамой все смогу», в которой участвовали Наталья Макаревич с сыном Никитой, Ирина Святощик с сыном Арсением, Оксана Лознюха с дочерью Алиной. На всех этапах конкурса дети и мамы продемонстрировали свое мастерство, умение, знания — все свои лучшие качества.
Особой благодарности заслужили учащиеся Пинского колледжа искусств, а также участники художественной самодеятельности ДК, которые дарили присутствующим хорошее настроение, цветы, подарки и песни.
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