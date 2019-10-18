Самые лучшие мамы живут в агрогородке Молотковичи

Источник материала: Полесская правда



Руководитель семейного клуба «Верность» Молотковичского ЦСДК Т.С. Борщ поделилась впечатлениями с корреспондентом pinsknews.by от праздника, посвященного Дню матери, который прошел в Молотковичском ЦСДК:

– Дождь в окошко стучится, как замерзшая птица,

Но она не уснет, продолжая нас ждать,

Я сегодня хочу, от души поклонится,

Нашей женщине милой, по имени МАТЬ…

Именно такими словами начался праздник «Самая лучшая мама земли…», посвященный Дню матери. В фойе Дома культуры были организованы книжная и выставка детских работ.

В этот день в честь женщины-матери звучали слова, стихи, песни, прошла конкурсно-игровая программа «Вместе с мамой все смогу», в которой участвовали Наталья Макаревич с сыном Никитой, Ирина Святощик с сыном Арсением, Оксана Лознюха с дочерью Алиной. На всех этапах конкурса дети и мамы продемонстрировали свое мастерство, умение, знания — все свои лучшие качества.

Особой благодарности заслужили учащиеся Пинского колледжа искусств, а также участники художественной самодеятельности ДК, которые дарили присутствующим хорошее настроение, цветы, подарки и песни.

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