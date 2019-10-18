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Насилие не должно быть частью вашей жизни!
19.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как не стать жертвой домашнего насилия? Что предпринять, если столкнулись с ним?
Корреспонденту pinsknews.by спросил совета у заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» Ольги Жук.
— Советов немного, но они очень важны:
Если вы стали жертвой конфликтных ситуаций и насилия в семье – не оставайтесь наедине! Обращайтесь за помощью к специалистам учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района», где вам будет оказана социально-психологическая, консультационно-информационная помощь по вопросам семейных отношений, разрешению конфликтных ситуаций, регуляции эмоциональных состояний, а также другие виды социальных услуг и помощи. При необходимости будет предоставлена услуга временного приюта в «кризисной комнате».
Обращайтесь за помощью по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4, каб. 9,
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