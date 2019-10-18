Насилие не должно быть частью вашей жизни!

Источник материала: Полесская правда



Страх перемен, неизвестности, чужого мнения породил массу оправданий насилию в семье. Бьет — значит любит, не надо выносить сор из избы, все так живут… К счастью, все реже женщины соглашаются терпеть и все чаще готовы действовать. Правда, довести дело до конца способны немногие: их пугает отсутствие собственного жилья, возможные финансовые проблемы и др. Однако в последнее время все больше женщин находят силы побороть страх и сделать все для спокойной и безопасной жизни.

Как не стать жертвой домашнего насилия? Что предпринять, если столкнулись с ним?

Корреспонденту pinsknews.by спросил совета у заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» Ольги Жук.

— Советов немного, но они очень важны:

НЕ МОЛЧИТЕ! Звоните на «горячие линии», обращайтесь в государственные органы.

Звоните на «горячие линии», обращайтесь в государственные органы. Обращайте внимание на «маркеры» насилия уже на первом этапе знакомства с молодыми людьми: запрещает ли вам мужчина видеться с подругами, ограничивает ли общение с родителями.

Не будьте равнодушными, если знаете, что кто-то из знакомых подвергается домашнему насилию, или видите его проявление.

Обращайте внимание на насилие в отношении детей. Оно не менее важно, чем в отношении женщин, и может иметь более серьезные последствия.

Если вы стали жертвой конфликтных ситуаций и насилия в семье – не оставайтесь наедине! Обращайтесь за помощью к специалистам учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района», где вам будет оказана социально-психологическая, консультационно-информационная помощь по вопросам семейных отношений, разрешению конфликтных ситуаций, регуляции эмоциональных состояний, а также другие виды социальных услуг и помощи. При необходимости будет предоставлена услуга временного приюта в «кризисной комнате».

Обращайтесь за помощью по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4, каб. 9,

телефон «горячей линии» 37-56-01,

телефон «Доверие» (психологическая помощь) 37-56-02.





