Президент и красавицы, одуванчики и васильки среди осени и американцы в повозке - все за вчера

Радуетесь погожим денькам? Ура, синоптики обещают нам еще и теплые выходные! Да, природа продолжает удивлять: зацвели одуванчики, продают васильки. Не пропустите это чудесное время, не сидите дома, обязательно куда-нибудь сходите! Что касается досуга, то в столице мест для отдыха станет еще больше: старейший кинотеатр города наконец-то обрел нового владельца (скоро пойдем в обновленное место), а в одном из районов города появится новый ТЦ, где большая площадь будет отдана под развлечения. Ой, а вы же успели переписаться онлайн? Вчера была последняя возможность, теперь ждите в гости переписчиков (только не попадитесь на удочку мошенников). А мы пока рассказываем, что интересного случилось в пятницу.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Вчера президент страны Александр Лукашенко отправился в Академию управления при президенте Беларуси, которая «должна стать главным вузом страны». Там президент поговорил с молодежью и рассказал о своем кадровом реестре (знаете, сколько там человек?): про отбор людей, их полномочия, защиту. Еще президент описал идеальный парламент: «тихий, спокойный, но, где нужно, чтобы и по морде могли дать». Узнали, что вставал вопрос о возможности вступления нашей страны в ЕС, а президент читал секретный доклад на эту тему. Шутку, как Лукашенко предлагал Клинтону пост в Союзном государстве, слышали? Почитайте. Вспомнил Лукашенко и другого президента США — Джорджа Буша-младшего и 13 млрд долларов. Вы знали, что красота спасет мир. А вот вам мудрость от президента: «эффектная служба протокола меняет эффективность переговоров». Спросили у президента и о его графике. Ну тут формула такая — «вся жизнь — как белка в колесе». Пообещал президент рассмотреть возможность провести с ним кому-то из молодежи один рабочий день. Но если такое случится, придется и спортом немного позаниматься, например, с главой государства на лыжероллерах побегать. А если прочитаете и эту заметку, то узнаете, чем Лукашенко хотел бы заняться после президентской карьеры. И помните, везде должен быть порядок, в школе — в первую очередь.
Что у нас с ценами? Заметнее всего за год подорожали платные услуги, а меньше всего — непродовольственные товары. А как растут цены в Беларуси и других странах? Есть и хорошая новость для студентов, докторов наук и профессоров: читайте, кто получит доплаты.
Несколько дней назад премьер-министр Сергей Румас констатировал, что рост белорусской экономики продолжает замедляться. По поручению президента правительство доработало прогноз экономического развития Беларуси на 2020 год. Рост белорусской экономики увеличен на 0,3 процентного пункта.
Вчера прошло предварительное слушание по делу председателя райисполкома против блогера. Глава Слонимского райисполкома просит опровергнуть информацию, размещенную в Telegram-канале Nexta и взыскать с блогера 10 тысяч рублей. Что произошло, читайте в заметке.
Снова минчане устраивают ночные дежурства у магазина: на этот раз очереди выстроилась за телефонами. Рассказываем, что за гаджеты сегодня будут продавать со скидкой 50%.
Тяжело, когда близкие болеют. Случается, что болезнь превращает в ад жизнь всей семьи. Каково это — жить в семье, где есть психически больной человек? Сражаться дома или определить родного человека в специализированный интернат? Наша колумнист рассказала о своем опыте.
История о преодолении себя и обстоятельств. Жене было 10, когда его сбил пьяный таксист, он получил множественные травмы, врачи опасались давать прогнозы. Сейчас Жене 23, он научился ходить на костылях, стал программистом, переехал жить в Минск и занимается воркаутом. Женя крут!
«В Брест прибыли необычные путешественники, совершающие поездку из США в Москву в старинном конном фургоне». Такое сообщение собкор в БССР газеты «Известия» 12 сентября 1964 года передал в Москву по телефону. Вот такой вот дом на колесах. Про невероятное путешествие американцев по СССР нам дочь путешественника Леона Гиллиса, который был главным инициатором вояжа, — Кэрол Понтон. Во время поездки ей было 17 лет. Удивительное путешествие, интереснейшая история.
88-летнего Иберта Крысюка из Гожи, что под Гродно, называют самым старым охотником района — он ходил на зверя последние 75 лет и еще совсем недавно, несмотря на солидный возраст, отправлялся в лес. А еще — обустраивал маленький, но уникальный музей природы у себя дома. Но все изменила болезнь.
Как вам такое предложение: сделать Ждановичи неформальной культурной столицей страны? Интересная выставка там прошла, «Привет из 90-х» называется. Открыл выставку владелец крупной сети аптек. Выставка хоть и небольшая, но прошла с размахом.
Что делать, если строители расковыряли у подъезда асфальт, а привести все в порядок не спешат? Куда жаловаться, если двор после них стал похож на танковый полигон после учений? Как быть, если после капитального ремонта нужен еще один ремонт? Присылайте фотографии нам на «Доску позора».
Верасень, кастрычнік, лістапад — так звучит осень по-белорусски. А почему именно так названы месяцы? Пройдите тест, вам понравится! Ну и напоследок тема для размышления (или нет) от известного сексолога: откуда взялся женский оргазм? Приятных вам выходных!
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