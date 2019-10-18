Президент и красавицы, одуванчики и васильки среди осени и американцы в повозке - все за вчера

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Доброе утро!

Радуетесь погожим денькам? Ура, синоптики обещают нам еще и теплые выходные ! Да, природа продолжает удивлять: зацвели одуванчики , продают васильки . Не пропустите это чудесное время, не сидите дома, обязательно куда-нибудь сходите ! Что касается досуга, то в столице мест для отдыха станет еще больше: старейший кинотеатр города наконец-то обрел нового владельца (скоро пойдем в обновленное место), а в одном из районов города появится новый ТЦ , где большая площадь будет отдана под развлечения. Ой, а вы же успели переписаться онлайн ? Вчера была последняя возможность, теперь ждите в гости переписчиков (только не попадитесь на удочку мошенников ). А мы пока рассказываем, что интересного случилось в пятницу.

САМОЕ ВАЖНОЕ





Что у нас с ценами ? Заметнее всего за год подорожали платные услуги , а меньше всего — непродовольственные товары. А как растут цены в Беларуси и других странах? Есть и хорошая новость для студентов, докторов наук и профессоров: читайте, кто получит доплаты .

? Заметнее всего за год , а меньше всего — непродовольственные товары. А как растут цены в Беларуси и других странах? Есть и хорошая новость для студентов, докторов наук и профессоров: читайте, . Оппозиционным депутатам Анне Канопацкой и Елене Анисим отказали в регистрации в кандидаты в депутаты. Отказали не только им, но и многим другим независимым кандидатам и активистам оппозиционных партий. Разбирались, будет ли будущий парламент «стерильным» от оппозиционеров . Кстати, всего зарегистрировали 560 человек .

Несколько дней назад премьер-министр Сергей Румас констатировал, что рост белорусской экономики продолжает замедляться. По поручению президента правительство доработало прогноз экономического развития Беларуси на 2020 год. Рост белорусской экономики увеличен на 0,3 процентного пункта.

Вчера прошло предварительное слушание по делу председателя райисполкома против блогера . Глава Слонимского райисполкома просит опровергнуть информацию, размещенную в Telegram-канале Nexta и взыскать с блогера 10 тысяч рублей. Что произошло, читайте в заметке .

Снова минчане устраивают ночные дежурства у магазина: на этот раз очереди выстроилась за телефонами. Рассказываем, что за гаджеты сегодня будут продавать со скидкой 50% .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Красивые девушки в классных нарядах — что может быть прекраснее в конце недели? Смотрите, в чем белоруски представят страну на Международных конкурсах красоты (все сделали отечественные дизайнеры). Женщины вообще могут многое: и в открытый космос выйти без мужчин, и на сцене круто зажечь .





Тяжело, когда близкие болеют. Случается, что болезнь превращает в ад жизнь всей семьи. Каково это — жить в семье, где есть психически больной человек ? Сражаться дома или определить родного человека в специализированный интернат? Наша колумнист рассказала о своем опыте .

? Сражаться дома или определить родного человека в специализированный интернат? Наша колумнист . История о преодолении себя и обстоятельств. Жене было 10, когда его сбил пьяный таксист, он получил множественные травмы, врачи опасались давать прогнозы. Сейчас Жене 23, он научился ходить на костылях, стал программистом, переехал жить в Минск и занимается воркаутом . Женя крут!

и обстоятельств. Жене было 10, когда его сбил пьяный таксист, он получил множественные травмы, врачи опасались давать прогнозы. Сейчас Жене 23, он научился ходить на костылях, стал программистом, переехал жить в Минск и . Женя крут! «В Брест прибыли необычные путешественники, совершающие поездку из США в Москву в старинном конном фургоне». Такое сообщение собкор в БССР газеты «Известия» 12 сентября 1964 года передал в Москву по телефону. Вот такой вот дом на колесах. Про невероятное путешествие американцев по СССР нам дочь путешественника Леона Гиллиса, который был главным инициатором вояжа, — Кэрол Понтон. Во время поездки ей было 17 лет. Удивительное путешествие, интереснейшая история.





88-летнего Иберта Крысюка из Гожи, что под Гродно, называют самым старым охотником района — он ходил на зверя последние 75 лет и еще совсем недавно, несмотря на солидный возраст, отправлялся в лес. А еще — обустраивал маленький, но уникальный музей природы у себя дома. Но все изменила болезнь .

— он ходил на зверя последние 75 лет и еще совсем недавно, несмотря на солидный возраст, отправлялся в лес. А еще — обустраивал маленький, но уникальный музей природы у себя дома. Но . Как вам такое предложение: сделать Ждановичи неформальной культурной столицей страны? Интересная выставка там прошла, «Привет из 90-х» называется. Открыл выставку владелец крупной сети аптек. Выставка хоть и небольшая, но прошла с размахом.

страны? Интересная выставка там прошла, называется. Открыл выставку владелец крупной сети аптек. Выставка хоть и небольшая, но прошла с размахом. Что делать, если строители расковыряли у подъезда асфальт, а привести все в порядок не спешат? Куда жаловаться, если двор после них стал похож на танковый полигон после учений? Как быть, если после капитального ремонта нужен еще один ремонт? Присылайте фотографии нам на «Доску позора» .

нам на . Нынче в моде тыквенные семечки. Любите? Чтобы их добыть, надо немало постараться. В Лельчицком районе это хорошо знают. Смотрите, сколько можно заработать «на гарбузах» . И еще одна история о том, как заработать. Побывали в гостях у фермера из-под Смолевичей и узнали, что нужно, чтобы вырастить бройлера без антибиотиков в полтора раза крупнее, чем обычно, и как получать в сельском хозяйстве тысячу рублей .





Все новости пятницы, 18 октября

Верасень, кастрычнік, лістапад — так звучит осень по-белорусски. А почему именно так названы месяцы? Пройдите тест , вам понравится! Ну и напоследок тема для размышления (или нет) от известного сексолога: откуда взялся женский оргазм ? Приятных вам выходных!

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