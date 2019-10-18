Источник материала: Вороновская газета





Наталья Сухоцкая — учитель музыки по классу фортепиано в Вороновской ДШИ. Здесь же сама училась играть на инструменте, который уже 21 год преподает. Наталья искренне рассказала о своих буднях, а также сопровождающих их сложностях и радостях.

— Как и у многих людей, которые выбирают профессию или только начинают в ней работать, у меня были сомнения. Я долгое время думала о карьере врача, по примеру моих родителей. И только сегодня могу с уверенностью сказать, что я на своем месте. Мне нравится положительная энергетика детей и искусство, которым мы занимаемся. Каждый, конечно, хвалит свой предмет. Но я говорю о музыке в общем: она, несомненно, улучшает память, способствует развитию мышления, а частые публичные выступления помогают детям стать увереннее. Но за этой красотой много работы, нередко рутинной.

— Вы празднуете два праздника — День учителя и работников культуры. Каково это быть «культурным» педагогом?

— Учителя ДШИ гораздо ближе к детям, чем педагоги образовательной школы. Во-первых, потому что мы проводим индивидуальные занятия, требующие уникального подхода к каждому. Во-вторых, занимаем послешкольное, более свободное и неформальное время ребят. В-третьих, взяв ученика, мы идем с ним от начала до выпуска, занимаясь и после уроков, и в выходные дни. Ну и конечно, наша работа требует простой заботы и внимания: после школы дети могут прийти голодными — мы и накормим, и напоим перед началом своих занятий, — смеется Наталья, показывая на шкафчик, в котором виднеются чашки.

— Я учу детей с 6-7 лет до 15-16. И первое время одно из самых трудных: первоклассникам многое не понятно — особенно ноты, а потому занятия им быстро наскучивают. С самого начала учу детей не расстраиваться из-за неудач. Как только у них что-то начнет получаться, и самим ребятам, и мне становится интереснее. Но дети редко понимают важность процесса. Поэтому мотивировать играть на инструменте, в том числе самостоятельно после школы, я должна всегда: за два часа в неделю они немногому научатся. В начале учебного года мы организовали конкурс, на котором дети играли, что вспомнилось им после долгих каникул, а судили учащиеся постарше. Было интересно — все они большие молодцы!

Одна из стен кабинета, в котором мы разговариваем и где проходят занятия по классу фортепиано, увешана дипломами, привезенными со множества конкурсов.

— Для детей выступления перед большой публикой и членами жюри — это отличная возможность показать себя и послушать других музыкантов. Сегодня, помимо классических конкурсов с выступлением вживую, существуют также интернет-конкурсы, в которых оценивается игра в записи. Но каждое красивое выступление в несколько минут требует огромной, упорной подготовки. Например, в преддверии мы занимаемся почти каждый день: из-за большой конкуренции участники должны играть на порядок сильнее своих одноклассников. Ребятам особенно нравятся наши поездки: Лида, Гродно, Минск. А в следующем году с моей ученицей Екатериной Кушелевич планируем участвовать в международном конкурсе в Санкт-Петербурге.

На противоположной стене, над большим черным инструментом висит портрет Грига.

— Это фортепиано — счастье, я всегда мечтала о таком инструменте, правда, белом. А Григ — это один из моих любимых композиторов. Преподавателю необходимо просвещать учащихся, и не только в музыке. Например, мы ездим в Осову играть на старинном органе, сохранившемся в костеле, много слушаем, без этого совершенно невозможно чему-то научиться. А дети в свою очередь открывают для меня много современной музыки.

— Вам бы хотелось организовать свой собственный концерт?

— Скорее продолжительное сольное выступление своих учеников, своего класса. Как концертмейстер я все время связана со сценой. По-моему, педагог должен быть хорошим исполнителем. Хотя сцена, по правде говоря, это не мое.

— Что Вы посоветуете родителям, которые подумывают занять свободное время своего ребенка музыкой?

— Родителям важно понять, чем интересуется их ребенок, а не реализовывать свои несбывшиеся мечты. Стоит привести его на концерт, например. И посмотреть на реакцию. После можно в нашей школе проверить слух. И только так, постепенно, внимательно прислушиваясь к тому, на что откликается ребенок, определиться, чем действительно стоит занять его свободное время.

Вероника ВЕЛЬБ.

На снимке: Дарья Войшнис, Наталья Сухоцкая, Екатерина Кушелевич.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.