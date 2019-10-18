Возрождая народное творчество. Интервью с Виталием Карпинским, директором Гусевицкого центра ткачества

Источник материала: Газета Авангард





Директору Гусевицкого центра ткачества Виталию Карпинскому на торжественной церемонии награждения работников культуры, которая прошла в Минске в Белорусском культурном центре духовного возрождения Храма-Памятника в честь Всех Святых, министр культур Республики Беларусь Юрий Бондарь вручил Благодарность премьер-министра Республики Беларусь «за значительный личный вклад в развитие и сохранение традиций национальной культуры». «Авангард» встретился с Виталием Валерьевичем и узнал, чем сегодня живет Гусевицкий центр ткачества, и поинтересовался планами.

– Виталий Валерьевич, какие чувства вы испытывали, получая столь высокую награду из рук министра культуры?

– В тот момент я думал о тех, кто словом и делом помогал нашему центру ткачества в становлении. Согласитесь, что один в поле не воин, и только общими усилиями мы можем многое сделать. Так, например, осуществился и продолжает развиваться народный проект «Возродим рушник вместе». Для меня эта награда стала высокой оценкой нашего труда и подтверждением того, что мы на правильном пути.

– Как сегодня проводят свой досуг жители Гусевицы?

– Наш коллектив старается сохранить лучшие традиции предшественников по культурному обеспечению жизни всех слоев местного населения. В этом нам помогают воспитанники и члены любительских объединений. Сегодня в центре ткачества функционируют 8 любительских объединений, которые посещают 89 человек, а также 2 кружка для детей и подростков. Кроме того, с сентября нынешнего года еженедельно квалифицированный специалист проводит занятия с детьми по хореографии. Таким образом, в центре работают любительские объединения и кружки практически по всем основным культурным направлениям. Конечно же, особое внимание уделяем декоративно-прикладному творчеству и, в частности, ткачеству. Так как возрождение, сохранение и приумножение традиционного для буда-кошелевского стиля ткачества является главной задачей работы центра.

– Старинные ткацкие станки и рушники – это то, без чего невозможно представить Гусевицкий центр ткачества. Где вы брали эти артефакты?

– В январе 2017 года я стал директором Гусевицкого сельского дома культуры, где уже была собрана большая коллекция рушников и старинной утвари конца 19 – начала 20 вв., которая легла в основу экспозиций центра. Радует, что и сегодня местные жители продолжают передавать в дар различные артефакты: ткацкие станки, вышивку, рушники и предметы быта. Что-то мы сразу размещаем в экспозиции, а что-то дожидается своего часа, ведь в планах – открытие небольшого музея по ткачеству, благо, мощности центра позволяют это сделать.

– Чем сегодня может гордиться Виталий Карпинский как руководитель центра ткачества?

– Начнем с того, что центр разместился в здании бывшей школы, которое долгие годы находилось в плачевном состоянии. Здесь пришлось сделать очень многое. Были заменены полы, окна, запасные двери, электропроводка, отопление, установлены межкомнатные двери, произведена штукатурка и покраска. Все это стало возможным благодаря работе многих людей и постоянной поддержке органов местного управления и самоуправления. Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся, заявляя о себе за пределами района и области. Так, кукольно-драматическая студия «Радинец» приняла участие в V международном празднике «Зов Полесья» и в первом форуме Украины и Беларуси в 2018 году. Куклы для кукольного театра ребята самостоятельно делают в творческой мастерской. К слову, в репертуаре «Радинца» более 10 постановок.

Мне повезло бок о бок работать с талантливыми людьми. Именно из-под умелых рук мастера-методиста Валентины Якутович, моей ученицы, родились замечательные гусевицкие рушники и тканые сувениры, которые теперь можно увидеть не только в Беларуси, но и в Германии, Польше, России, Украине и даже Японии. Особую гордость вызывают 4 любительских объединения по ткачеству, открытые в Рогини, Губичах, Чеботовичах и Уваровичах. Туда были переданы ткацкие станки, закупленные в рамках международной технической помощи. Совсем скоро один из ткацких станков появится и в Кривске.

– Не могу не спросить и о коллективном ткачестве, которое уже стало доброй традицией.

– Старт коллективному ткачеству был дан в 2015. В следующем году прошла акция «Сотворим рушник вместе», объединившая 153 жителя Уварович. В 2017 в рамках реализации местной инициативы «Возродим рушник вместе» коллективное ткачество прошло на всей территории района. Так называемый «Кросный ход» объединил 430 жителей Будакошелевщины из 11 населенных пунктов. В нынешнем году «Кросный ход» состоялся вновь. Он начался на III международном фестивале «Льняная карусель», который прошел в городском поселке Корма, и продолжился в деревне Гусевица. В этот раз в коллективном ткачестве приняли участие более 100 человек, в том числе и председатель Кормянского районного исполнительного комитета Андрей Турук.

– Большой интерес у читателей «Авангарда» и жителей района вызывает «Фестиваль рушников на Будакошелевщине», идейным вдохновителем и инициатором которого вы являетесь. Каково это принимать на своей земле такой масштабный праздник?

– В 2017 году в ходе реализации местной инициативы «Возродим рушник вместе» проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси, в Новой Гусевице прошел первый фольклорный праздник-конкурс «Фестиваль рушников на Будакошелевщине», который в этом году проводился в третий раз. Традиционно на фестивале представлены работы народных умельцев по плетению из соломки и лозы, резьбе по дереву, ткачеству и изготовлению народных кукол. В рамках мероприятия выбираются победители в номинациях «Обрядовое действо», «Лучшая песня», «Лучший танец» и «Лучшая работа декоративно-прикладного творчества». В этом году программа фестиваля была расширена конкурсом среди мастеров по ткачеству любительских объединений. На следующий год мы планируем провести конкурс ткачей не только среди взрослых, но и среди детей, а также сделать выставки тканых работ мастеров, не задействованных в конкурсной программе. В перспективе хотелось бы, чтобы наш фестиваль расширил свои границы и стал не только визитной карточкой Будакошелевщины, но и одной из жемчужин культурной жизни Гомельщины.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива редакции