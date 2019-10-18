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Всю плитку возле Мингорисполкома засыпали песком. Что происходит?
19.10.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Площадка возле здания Мингорисполкома утром 19 октября больше похожа на огромную песочницу: под слоем земли оказалась практически вся тротуарная плитка. Как сообщил корреспонденту агентства
Цель — выровнять покрытие, чтобы плитка не ходила ходуном.
Напомним, поддерживающий ремонт пешеходных зон из тротуарной плитки в центре города выполняют в Минске регулярно. Причиной расшатывания плит возле Мингорисполкома специалисты называют недостаточно прочное бетонное основание. Чтобы решить проблему, требуется капремонт пешеходной зоны.
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Площадка возле здания Мингорисполкома утром 19 октября больше похожа на огромную песочницу: под слоем земли оказалась практически вся тротуарная плитка.
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