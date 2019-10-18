Всю плитку возле Мингорисполкома засыпали песком. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

Площадка возле здания Мингорисполкома утром 19 октября больше похожа на огромную песочницу: под слоем земли оказалась практически вся тротуарная плитка. Как сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, дорожники проводят профилактические работы в преддверии зимы.



Фото: minsknews.by

Цель — выровнять покрытие, чтобы плитка не ходила ходуном.



Фото: minsknews.by

Напомним, поддерживающий ремонт пешеходных зон из тротуарной плитки в центре города выполняют в Минске регулярно. Причиной расшатывания плит возле Мингорисполкома специалисты называют недостаточно прочное бетонное основание. Чтобы решить проблему, требуется капремонт пешеходной зоны.