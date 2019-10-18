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Всю плитку возле Мингорисполкома засыпали песком. Что происходит?

19.10.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Площадка возле здания Мингорисполкома утром 19 октября больше похожа на огромную песочницу: под слоем земли оказалась практически вся тротуарная плитка. Как сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, дорожники проводят профилактические работы в преддверии зимы.


Фото: minsknews.by

Цель — выровнять покрытие, чтобы плитка не ходила ходуном.


Фото: minsknews.by

Напомним, поддерживающий ремонт пешеходных зон из тротуарной плитки в центре города выполняют в Минске регулярно. Причиной расшатывания плит возле Мингорисполкома специалисты называют недостаточно прочное бетонное основание. Чтобы решить проблему, требуется капремонт пешеходной зоны.

 
Теги: Минск
 
 
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Площадка возле здания Мингорисполкома утром 19 октября больше похожа на огромную песочницу: под слоем земли оказалась практически вся тротуарная плитка.
 
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