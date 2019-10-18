Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине план по посеву озимых выполнен на 84%. Аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» и филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» с этой задачей уже справились. Совсем немного, и на финишную прямую выйдут хлеборобы ОАО «Николаевка», где посеяно 2252 га (или 87% площадей) и СУП «Андреевка» – 2518 га (или 80% площадей).

Как отметил заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виктор Маркевич, в районе под озимые зерновые культуры запланировано отвести более 20 тыс. га. Практика показывает, что они дают более высокую урожайность, чем яровые, особенно в засуху, ведь набранная сила роста хорошо противостоит природным аномалиям. Поэтому неслучайно в хозяйствах района делают ставку на озимый сев, тем самым закладывая основу будущего урожая. На сегодняшний день в сельхозпредприятиях нет проблем с удобрениями и семенами, да и благоприятные погодные условия на стороне хлеборобов, что дает возможность выдержать необходимые агросроки.

ОАО «Николаевка» является одним из лидеров по севу озимых зерновых культур. Сейчас на севе задействованы два посевных агрегата, на которых трудятся опытные механизаторы, ведь такую важную и ответственную работу доверяют только лучшим.





Виктор Усов в сельском хозяйстве не новичок. За его плечами 30 лет трудового стажа, 28 из которых он проработал в ОАО «Рогинь», а последние два года трудится в ОАО «Николаевка».

– Стараюсь свою работу выполнять качественно и ответственно, соблюдая все необходимые технологии, ведь от этого будет зависеть будущий урожай, – делится Виктор Владимирович. – Впервые в поле вышел сразу после окончания ПТУ-179 в Костюковке, где учился на механизатора. И так из года в год принимаю участие в посевных кампаниях. За это время освоил все тонкости работы в поле, которая мне очень нравится. Конечно, труд механизатора легким уж точно не назовешь, ведь часто приходится работать от зари до зари, но осознание того, что ты вносишь свой вклад в общее дело, мотивирует и дает силы работать еще лучше. Вся моя жизнь проходит в сельской местности, к тому же мои родные работали на земле. Дядя и брат частенько брали меня на поле, где я с большим удовольствием наблюдал за их работой. Уверен, чтобы все получалось, нужно любить свою работу. Помимо посевных работ, занимаюсь пахотой, дискованием почвы, внесением минеральных удобрений. Одним словом, круглый год дел хватает.

К слову, дочери Виктора Усова – Ольга и Анна – также выбрали работу в сельскохозяйственной отрасли и трудятся вместе с отцом в одном сельхозпредприятии.





В получении высоких урожаев заинтересован и Михаил Шумейко. Вместе с Виктором Усовым он засевает поля озимыми зерновыми культурами.

– Мой механизаторский стаж берет отсчет с 2007 года. До этого 6 лет работал на ферме животноводом, – рассказывает Михаил Александрович. – Родом я из Казахстана, на Будакошелевщину, ставшей для меня вторым домом, с семьей переехал в 1999 году. Признаюсь, в душе уже ощущаю себя белорусом, да и сельская жизнь мне гораздо ближе. В хозяйстве нас приняли хорошо, выделили жилье, дали работу. В Казахстане долгое время был водителем в строительной организации, но, сев за руль трактора, понял, что это мое. Мне нравится трудиться в поле. Когда вижу, как появляются первые всходы, а потом дают урожай, душа радуется, ведь к этому и я приложил свою руку.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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