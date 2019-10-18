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В Глуске 14 октября прошло торжество, посвященное Дню матери

19.10.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глуске 14 октября прошло торжество, посвященное Дню матери

В Глуске 14 октября прошло торжество, посвященное Дню матери. В адрес женщин, пришедших на праздник, таких красивых, нарядных и счастливых, ненадолго позабывших о своих повседневных заботах и делах, со сцены районного Дома культуры звучали искренние слова пожеланий и безмерной благодарности за их преданность и заботу, за неустанный труд и терпение, за ежедневный подвиг в таком важном деле — в деле воспитания человека.

Пожелания здоровья, благополучия, оптимизма, мира и добра в адрес всех глусчанок высказал председатель районного исполнительного комитета Степан Чечуха. «Неоценима роль и значение женщины-матери в обществе, она дарит жизнь, воспитывает и заботится о подрастающем поколении, хранит семейный очаг», — подчеркнул Степан Владимирович в своем выступлении.


В Глуске 14 октября прошло торжество, посвященное Дню матери
В Глуске 14 октября прошло торжество, посвященное Дню матери

Высокой государственной награды за материнский труд — ордена Матери — на встрече была удостоена Надежда Дергачёва из Заволочиц. Надежда работает в областном детском центре медицинской реабилитации «Космос», сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Самому старшему из ее пятерых детей, Кириллу, 13 лет, самой младшей, Людмиле, через месяц исполнится два с половиной года. За значительный личный вклад в воспитание детей, поддержание традиционных семейных ценностей Благодарственными письмами председателя районного исполнительного комитета также отмечены девять многодетных мам района. Это методист Центра творчества Екатерина Артюшеня, продавец магазина «Росинка» Алеся Баскаулова, укладчик-упаковщик цеха заморозки Глусского райпо Ольга Бествицкая, врач-оториноларинголог районной больницы Елена Дидух, воспитатель детского сада № 4 Наталья Лубкова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок инспекции МНС Республики Беларусь по Бобруйскому району Анжелика Мышковец, уборщица УКП «Жилкомхоз» Анна Потапейко, животновод ОАО «Экспериментальная база «Глуск» Тамара Млынарская и бухгалтер ОАО «Заря Коммуны» Екатерина Бельченко. Эти женщины активны и энергичны, они умело сочетают свои материнские обязанности с участием в общественной и культурной жизни района, успешно реализуются в профессии. Главная награда для них — это их дети, которые, к слову, являются активными участниками и победителями различных школьных, районных, областных, республиканских и даже международных конкурсов и соревнований. 


В Глуске 14 октября прошло торжество, посвященное Дню матери
В Глуске 14 октября прошло торжество, посвященное Дню матери

Еще одним трогательным моментом праздника стало вручение главой района свидетельства о рождении самого юного глусчанина молодым родителям Ольге и Дмитрию Атрошко. А в продолжение праздника мамы принимали в подарок красочные концертные номера. Душевными песнями, задорными танцами артисты РДК, Центра творчества, детской школы искусств, санаторной школы выражали истинную любовь и нежность к самому родному и близкому человеку — маме, любовь, которую мы храним и проносим через всю нашу жизнь.

Анна АВТУХОВА

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В Глуске 14 октября прошло торжество, посвященное Дню матери. В адрес женщин, пришедших на праздник, таких красивых, нарядных и счастливых, ненадолго позабывших о...
 
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