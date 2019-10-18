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16 октября свой профессиональный праздник отметили анестезиологи- реаниматологи

19.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

16 октября свой профессиональный праздник отметили анестезиологи- реаниматологи
Дарья Климова

И хотя такой день пока не закреплен на официальном уровне, роль этих специалистов сложно переоценить. Ведь именно на их счету – миллионы спасенных пациентов, порой почти безнадежных.

– О том, что свяжу свою жизнь с медициной, знала с детства, а все потому, что я – дочь врача. Мой отец много лет трудится травматологом, и всю свою сознательную жизнь брал нас с сестрой на работу. Я знакомилась с медицинской «кухней» изнутри, – вспоминает анестезиолог-реаниматолог Буда-Кошелевской центральной районной больницы Дарья Климова.

– Не было страшно? – не могу не поинтересоваться я.

– Боязни не было, скорее интересно, – признается девушка. – Хотя, не скрою, когда пришло время определяться с профессией, все родные были категорически против того, чтобы я стала медиком. Но мне всегда хотелось приносить пользу людям. Плюс ко всему, абсолютно не видела себя в бумажной работе. Поэтому для меня выбор профессионального пути был очевиден.

Дарья окончила Гомельский государственный медицинский университет. После интернатуры, которую проходила в Гомельской городской больнице скорой медицинской помощи, была распределена в Буда-Кошелевскую ЦРБ, где работает уже второй год.

– Когда шло разделение на специализации, я долго колебалась, выбирала между психиатрией и анестезиологией-реаниматологией. Психиатрия меня привлекала тем, что эта ветвь медицины еще глубоко не изучена и таит в себе огромный потенциал. Анестезиология-реаниматология, в свою очередь, – очень сложная, но не менее интересная специальность. Это своеобразный симбиоз теории и практики, где нет права на ошибку. Мы должны обладать знаниями и навыками во всех областях медицины, будь то хирургия, гинекология, терапия и прочее, потому что в реанимации лежат пациенты абсолютно разного профиля, – рассказывает Дарья.

Девушка отмечает, что в общемировой практике уже давно действует разделение анестезиологов и реаниматологов на отдельные специальности. В нашей стране эти функции совмещает один специалист. Таким образом, как анестезиолог Дарья дает наркоз перед операцией, занимается мониторингом состояния пациента во время операции, а как реаниматолог – спасает тяжелых пациентов, зачастую балансирующих на грани жизни и смерти.

– Был в моей практике тяжелейший случай: пациент поступил с аспирацией в бронхах инородного тела. Говоря простым языком, подавился во время приема пищи мясом, которое купировало оба дыхательных прохода. К тому моменту, как мужчину доставили к нам в отделение, он пережил тяжелейшее кислородное голодание и уже практически не дышал. Для проведения реанимационных действий пришлось вызывать специалиста из областного центра. Шансы были минимальные, однако нам удалось его спасти. Иначе как чудом это сложно назвать, потому что мы фактически вытащили его с того света, – говорит молодой доктор.

Конечно, как признается девушка, есть и обратная сторона медали. К сожалению, в таком тяжелом отделении, как реанимация, часто приходится сталкиваться и с уходом человека из жизни. И это, по словам Дарьи Климовой, самое страшное в ее профессии.

– Для нас смерть пациентов – такая же тяжелая утрата, как для их родных и близких. Поэтому хочется понимания со стороны людей. Поверьте, мы всегда делаем все от нас зависящее и до последнего боремся за каждую жизнь, – отметила Дарья.

Марина ЛУСЕВИЧ
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И хотя такой день пока не закреплен на официальном уровне, роль этих специалистов сложно переоценить. Ведь именно на их счету – миллионы спасенных...
 
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