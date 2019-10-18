В Германии задержали преступную группу из Беларуси, грабившую грузовики. Ущерб - 500 тысяч евро

Источник материала: Tut.by

В Германии обнаружили белорусскую организованную преступную группу, которая занималась кражами товаров из грузовиков. Об этом сообщается на сайте Европола.



Фото: europol.europa.eu

В операции, кроме немецкой полиции, принимали участие также французские жандармы, чешские власти и сотрудники Европола.

Члены преступной группы были нацелены на грузовики на автострадах и стоянках. Группу подозревают в причастности к почти 60 преступлениям на территории Германии. Общий ущерб составил более 500 тысяч евро. В сообщении Европола говорится, что в группе было по меньшей мере 6 человек.

Кроме того, членов группировки подозревают в совершении преступлений во Франции. Сообщается, что на территорию Евросоюза участники прибыли именно с целью совершать кражи из грузовиков.

У преступников имелось несколько автомобилей, в том числе грузовые, для погрузки и вывоза «добычи».

10 октября четырех членов группы задержали, в том числе и главаря. Их поймали с поличным. Во время задержания силовики также нашли грузовик с украденными телевизорами.

Расследование продолжается.