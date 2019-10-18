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Сделаем лес чище вместе! Кореличский район присоединился к акции «Чистый лес»

19.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня, 19 октября, по всей стране проходит республиканская акция «Чистый лес». В ней принимают участие тысячи неравнодушных белорусов, которые хотят видеть лесные массивы чистыми и ухоженными, собирать грибы и ягоды, не натыкаясь на оставленный кем-то мусор.
Ежегодно свою лепту в очистку леса, который по праву называют легкими планеты, вносят жители Кореличского района. Так, в этом году к акции «Чистый лес» присоединились учащиеся Кореличского государственного строительного профессионального лицея, которые активно поработали в лесном массиве вблизи д. Крынки, очистив от мусора около 2 гектаров леса и собрав приблизительно 1,5 кубометра мусора.
Не остались в стороне от ежегодной акции работники Кореличского района газоснабжения, которые с энтузиазмом приступили к очистке леса от мусора вблизи д. Велетово.
Сделаем лес чище вместе! Кореличский район присоединился к акции «Чистый лес»

– В прошлом году мы приняли участие в посадке леса вблизи д. Скорово, – отметил начальник Кореличского района газоснабжение ПУ «Лидагаз» Николай Радецкий. – Работники организации всегда с желанием откликаются на подобные экологические акции. Не так давно провели субботник, убрав территории возле нашей организации. Все это мы делаем, прежде всего, для себя. Я уверен, что приняв участие в подобной акции и подняв брошенную кем-то пластмассовую бутылку, человек будет беречь чистоту вокруг себя.
По словам лесничего Кореличского лесничества Ильи Евтуха, проблема засоренности леса мусором действительна существует. Создают ее сами жители района и приезжие дачники, оставляющие мусор после пикников, а также пакеты с бытовыми отходами в придорожной лесополосе.
Сделаем лес чище вместе! Кореличский район присоединился к акции «Чистый лес»

Сделаем лес чище вместе! Кореличский район присоединился к акции «Чистый лес»

Сделаем лес чище вместе! Кореличский район присоединился к акции «Чистый лес»

– В Кореличском лесничестве работают 9 человек, а площадь лесных массивов приближается к 6500 гектарам, – делится Илья Евтух. – Своих сил на уборку леса не всегда хватает, поэтому мы всегда рады инициативе неравнодушных местных жителей. Работники Кореличского РОЧС, Кореличского РЭС, школьники всегда принимают активное участие в посадке и уборке леса. Этот год не является исключением. Около д. Акановичи планируем высадить более 15 тысяч саженцев ели, сосны, дуба на площади 3 гектара.
В рамках акции «Чистый лес»на территории всех лесничеств района идет плодотворная работа по уборке лесных массивов и посадке леса.
Сделаем лес чище вместе! Кореличский район присоединился к акции «Чистый лес»

Сделаем лес чище вместе! Кореличский район присоединился к акции «Чистый лес»

Сделаем лес чище вместе! Кореличский район присоединился к акции «Чистый лес»

Оксана ЯНУШ
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Сегодня, 19 октября, по всей стране проходит республиканская акция «Чистый лес». В ней принимают участие тысячи неравнодушных белорусов, которые хотят
 
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