О том, как кореличчане относятся к раздельному сбору мусора, и где в районе водится форель, рассказывает начальник Кореличской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Левкович

Источник материала: Полымя

Чистота белорусских городов и сел — визитная карточка нашей страны. Иностранцы, отвечая на вопрос: «Какой вы увидели Беларусь?», зачастую отвечают так: «Очень чистой и зеленой». И все это — плод стараний не только специализированных служб, но и каждого из нас. О том, как кореличчане относятся к раздельному сбору мусора, что волнует местную инспекцию охраны природы и где в районе можно поймать форель, рассказывает начальник Кореличской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Александрович ЛЕВКОВИЧ.



