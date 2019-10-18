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19 октября: этот день в истории

19.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

19 октября: этот день в истории

СОБЫТИЯ

1984 год — был основан Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята».

1999 год — Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко подписал указ «Об изменении нарицательной стоимости денежной единицы Республики Беларусь и масштаба цен».

РОДИЛИСЬ

1899 год — Мигель Анхель Астуриас, гватемальский писатель, общественный деятель, дипломат, лауреат Нобелевской премии по литературе (1967), Международной премии мира (1966). Автор романов «Сеньор президент», «Страстная пятница», трилогии «Ураган» и др. Умер в 1974 году.

1909 год — Блистинов Михаил Михайлович, белорусский писатель. В 1930-1932 годах учился в Минском педагогическом институте, в 1938 году окончил Киноакадемию в Москве. Работал в прессе, на киностудии. Автор повестей, новелл, рассказов, очерков, пьес. Написал более 20 киносценариев. Умер в 1982 году.

1924 год — Полежаев Сергей Александрович, российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Снимался в фильмах «Ошибка Оноре де Бальзака», «Адъютант его превосходительства», «Тени исчезают в полдень», «Земля Санникова» и др. Умер в 2006 году.

1969 год — Адамович Галина Валентиновна, белорусский режиссер документального кино. В 1994 году окончила Белорусскую академию искусств. С 1995 года работает на киностудии «Беларусьфильм». Среди фильмов: «Полюби меня черненьким», «Фауст Арлена», «Каникулы для сироты», «Боже мой» и др. Фильмы отмечены призами международных кинофестивалей.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память апостола Фомы, священномученика Иоанна пресвитера.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Денисы Позимские. Фома. 16 и 19 октября — два Дениса. «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень», «Потянул Денис день на низ», «Фома — бери все «задарма». Житейские взгляды Фомы близко касались забот и чаяний крестьянина, умевшего ценить труд, беречь добро, добытое трудом. Ко дню апостола Фомы подводили окончательные итоги хозяйственного года. Определяли величину достатка, добытого на протяжении лета. И если амбары, лари, чуланы, погреба оказывались наполненными, с удовлетворением отмечали: «Рад Аника, что крома велика». И с благодарностью ставили в церкви свечу перед образом апостола Фомы — мудрого и доброжелательного наставника и покровителя честного достатка.

ИМЕНИНЫ

православные: Ивана, Фомы;
католические: Михалины, Пелагеи, Исаака, Михаила, Павла, Петра, Яна.

БЕЛТА.

 
 
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СОБЫТИЯ 1984 год — был основан Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята». 1999 год — Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко подписал
 
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