«Если б я был мэром». Константин мечтает о новом пивзаводе - и восстановить железную дорогу до Литвы

Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас Гродно? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель мог прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Гродненец Константин, став мэром, направил бы свои усилия на развитие туризма и инфраструктуры. Он подготовил несколько предложений по привлечению туристов, а также решил создать в городе консультационный совет, который был бы связующим звеном между городской властью и горожанами. Новая структура могла бы как-то (как — Константин еще не придумал) решать разные городские проблемы, вносила бы свои предложения и давала бы обратную связь гражданам по тем решениям, которые принимает горисполком.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Туризм

Много усилий Константин направил бы на развитие туризма. Например, он считает, что Гродно не хватает городской туристической компании. Она должна координировать работу агентств и экскурсоводов, помогать представителям отрасли и зарабатывать на туристических услугах. Прибыль компании будет направляться на развитие туристической инфраструктуры города. При этом не будет выступать конкурентом частным туристическим фирмам.

Вот некоторые проекты, которые компания может реализовывать при поддержке городской власти:

организация обязательных, но бесплатных курсов иностранных языков для специалистов, работающих с иностранными туристами. Работники таможни и гостиниц, официанты, милиционеры, продавцы, таксисты;

организация внутри отрасли встреч и семинаров с участием бизнеса и городской власти;

создание путеводителей по Гродно и достопримечательностям на иностранных языках. К работе стоит привлечь представителей турфирм и культуры, краеведов и переводчиков. Доход от рекламы в этих путеводителях направить на развитие туризма. Бесплатное распространение путеводителей можно через гостиницы, турфирмы и посольства Беларуси в других государствах;

ввести туристический «налог на подушку» — не выше, чем в соседних государствах. Также можно учредить конкурс между турфирмами города по количеству туристо-ночей. Призы за первые места — денежные.

Также Константин, будучи мэром, предложил бы организовать площадку для активных видов спорта.

Подростки заслуживают не только футбольные или баскетбольные площадки, считает гродненец. Городу нужна хотя бы одно специализированное место для катания на скейтбордах, роликовых коньках, велосипедах, для занятия дронрейсингом, а также для занятия воркаутом, паркуром, слэклайном и другими новыми и популярными у молодежи видами спорта.

Важно помнить, что площадки должны быть пригодными для проведения соревнований. Тогда привлечем в город зарубежных гостей с такими же увлечениями, уверен гродненец.

Обращает внимание Константин и на пивоваренный завод, вернее — на старинное здание, которое находится в центре города. Новый мэр говорит, что будет более активно обращаться к иностранным инвесторам за помощью. Во-первых, было бы неплохо возродить традиции гродненского пивоварения и построить современный завод в окрестностях города, а старинное здание около Немана отдать бесплатно в долгосрочную аренду для развития «околопивной» инфраструктуры: музея, ресторана, минипивоварни. Это поможет сберечь ценные постройки и создаст еще один интересный туристический объект в городе.



Фото: vgr.by

Также, уверен Константин, в Гродно не хватает бюджетных гостиниц. Как вариант: надо отдать инвесторам старые и неиспользуемые здания, в которых и организовать хостелы и бюджетные отели. Например, это можно сделать на базе профилакториев (как на улице Томина), детских садов (как на улице Василька) или бывших медицинских учреждений (как бывшая станция переливания крови на улице Студенческой или бывший диспансер на улице Василька).

Еще надо оборудовать место в городе для кемпинга с необходимой инфраструктурой для туристов.

Городская инфраструктура

Активно бы занялся новый мэр облагораживанием и «оживлением» Коложского парка.

Он создавался в 60-е годы прошлого века, но так и не стал популярным местом отдыха горожан. А ведь здесь можно проводить концерты и фестивали, организовать площадку для пикников и семейного отдыха. Также здесь надо построить полкилометра дороги — между улицами Весенней и Полевой. Это создаст альтернативу улице Калиновского, и общественный транспорт будет курсировать возле парка. И организовать бесплатный автобус или электробус, который будет ездить в направлении парка.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Каждый год наш «мэр» устанавливал бы в городе какой-то памятник или скульптуру. Идеи для новых объектов могли бы присылать горожане, а конечный вариант выбирали бы искусствоведы. Деньги на изготовления скульптур можно было бы собирать при помощи краудфандинга и целевых субботников.

Также, считает гродненец, давно пора построить приют для животных и объединить в этом направлении усилия городских властей и зоозащитников.

Что касается экологии города, то новый мэр провел бы акцию «Одно дерево на каждого жителя Гродно». Он считает, что такое мероприятие могло бы изменить облик города. В рамках акции можно было бы провести городской субботник или экологический праздник, на котором каждый желающий высадит саженец, а после будет наблюдать, как дерево растет.

Транспорт

Не обошел стороной Константин и реформирование общественного (и не только) транспорта.

Во-первых, считает мужчина, городу нужен транспорт, который работает ночью. Сперва — два ночных маршрута с интервалом движения в 1 час. Первый маршрут по кольцевой в одну и в другую сторону, второй соединит железнодорожный вокзал, площадь Советскую и занеманскую часть города. Стоимость проезда — удвоенная стоимость «дневного» талона.

Также надо ввести повременную оплату проезда в в виде проездных сроком действия на 1−2−3 суток, на неделю. Действовать они будут с момента активации, а не в фиксированные даты месяца. Такие проездные понятны и удобны для туристов.

Расписание общественного транспорта дублировать на английском языке.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Занялся бы Константин и работой Гродненского аэропорта и сделал бы все, чтобы сюда начали летать лоукосты. Мужчина считает, что появление в областном центре дешевых авиаперевозчиков хорошо отразится на инвестиционной привлекательности региона и привлечет в город еще больше туристов. Также нужно развивать авиасообщение между Гродно и другими областными центрами.

С появлением регулярных рейсов в Гродненский аэропорт вырастет спрос на трансферы из города в аэропорт и обратно. Можно использовать для этих целей железнодорожный транспорт.

Также надо начать работу с Литвой по в по восстановлению железной дороги от станции Узбережь до станции Марцинконис (17 км). С учетом безвизового режима это сделает Гродно транзитным железнодорожным городом на пути Вильнюс-Варшава.

Также стоит восстановить железнодорожное сообщение от станции Учитель до города Друскининкай (10 км). Это поможет повысить пассажиропоток через Гродненский аэропорт, увеличит количество туристов в Гродно.

Ночная жизнь

А еще Константин считает, что надо организовать ночную жизнь Гродно «в самом широком смысле». В центре города установлено большое количество оборудования для подсветки зданий города. Однако используется оно частично и лишь несколько часов в сутки, а в 23.00 город погружается во мрак. Наш «мэр» считает, что надо освещать все городские улицы всеми фонарями, а не одним через два. Также надо оставлять подсветку и памятников, и зданий в центре города на всю ночь.

Также надо сделать дисконт до 90% на электроэнергию с 23.00 до 07.00 для заведений, связанных с туризмом — не только для ресторанов, баров, дискотек и казино. Скидку нужно дать и бассейнам, спортзалам, кинотеатрам, аттракционам, сувенирным лавкам и магазинам — всем, кто готов работать по ночам.

Как вам идеи?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY .

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