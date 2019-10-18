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«Если б я был мэром». Пенсионер Николай обошел бы пешком все районы и разобрался с подчиненными
19.10.2019 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Если бы я был мэром, я бы постарался быть хорошим хозяином в городе — как в своем доме. Во-первых, я бы, как в своей квартире, наводил порядок в каждой «комнате». А теперь почему-то все средства годами уходят на благоустройство Ленинского района. Будто живу в «двушке», а убираю только свою комнату. Непорядок!
Во-вторых, за час до работы я ежедневно обходил бы пешком свое хозяйство. Может, с одним заместителем, чтобы было веселее. Водитель отвозит в любой из районов города — и через час забирает.
И через какое-то время я знал бы, куда в первую очередь направлять городской бюджет. Где и с кем из исполнителей давно надо расстаться — особенно это касается разного рода строителей и коммунальщиков, озеленителей и тех, кто так ретиво, как ни в одном городе, уничтожает все зеленое. Вокруг водоемов ни рыбаку укрыться, ни уткам гнездовье устроить. А с газонами что творят? Не успевает травушка подняться хотя бы на 10 см, ее выбивают до корня. Лето на дворе — а в городе желтые плеши вместо зеленого ковра. И что, что китайцы «подбросили» технику? Не для газонов она рассчитана — читайте инструкцию.
Более 30 лет прошло, как при строительстве в Заднепровье образовался хороший широкий бульвар между улицами Мовчанского и Фатина. Но нет в городе специалиста по зеленому хозяйству (теперешнего уволил бы не раздумывая), раз не может посадить несколько сотен деревьев на песках. Я бы пригласил на должность руководителя зеленхоза специалиста из какой-нибудь соседней страны, если не нашлось такого в области, где есть целая сельхозакадемия.
Помню, зимой привезли вырезанный где-то целый куб грунта с корневой системой березовых «удилищ» и бросили — до весны лежали и вымерзали «саженцы». Потом кинули все это в ямы и забыли. А ведь вопрос решается очень просто. Заключается договор с лесничеством о саженцах сосны, которые привозят в день по 10 штук и высаживают по всем правилам посадил, не забывая полить. На следующий день — еще партию. Тогда и корневая система не пересушится, и саженцы примутся. На песках ведь хвойные растут отлично, что и продемонстрировал пенсионер на улице Мовчанского около памятного камня Фатину.
Одной из первоочередных задач моей работы мэром было бы решение «долгостроев». И так называемый гребной канал должен стоять на первой очереди. И по справедливости, проектанты и те, кто принял этот проект, должны быть наказаны. Размахнулись на километровой воде словно арабские шейхи, у которых денег куры не клюют. Деньги выбросили — и никто не наказан. При этом благоустроить залив крайне необходимо: спланировать берега, устроить хороший пляж и пустить от моста Королева проточную воду в залив. А территорию между Днепром и заливом засадить деревьями, как это сделали по ту сторону улицы Королева. Но перед тем, как открыть кошелек, нужно включить мозги и все хорошенько продумать.
Ну и далее. На мой взгляд, как в отдельно взятом городе, так и в республике слишком раздуты штаты управленцев. Никогда не будет порядка там, где «один с сошкой, а семеро с ложкой». Аппарат горисполкома я бы безболезненно для начала сократил на 30%, и их автопарк — тоже. На работу пусть идут пешком или едут на велосипеде. Для этого нужно строить велодорожки там, где это возможно, или наносить разметку на тротуарах.
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