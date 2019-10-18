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Оружие и партию алкоголя пытался провезти в Беларусь росиянин
19.10.2019 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оружие и партию алкоголя пытался незаконно ввезти в Беларусь гражданин России. В его автомобиле брестские таможенники обнаружили травматический пистолет, ножи, снюс и партию алкоголя.
59-летний мужчина ехал из Польши на своем автомобиле Toyota через пункт пропуска «Брест».
«Для прохождения таможенной границы водитель выбрал зеленый коридор, предназначенный для перемещения товаров, не подлежащих декларированию. Вместе с тем при досмотре транспортного средства таможенники обнаружили запрещенные и ограниченные к перемещению товары: травматический пистолет „Baikal“ с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие — снюс и 15 литров алкогольных напитков», —
Проводится проверка, оружие направлено на экспертизу.
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В его автомобиле брестские таможенники обнаружили травматический пистолет, ножи, снюс и партию алкоголя.
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