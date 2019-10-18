Оружие и партию алкоголя пытался провезти в Беларусь росиянин

Источник материала: Tut.by

Оружие и партию алкоголя пытался незаконно ввезти в Беларусь гражданин России. В его автомобиле брестские таможенники обнаружили травматический пистолет, ножи, снюс и партию алкоголя.



Фото: customs.gov.by

59-летний мужчина ехал из Польши на своем автомобиле Toyota через пункт пропуска «Брест».

«Для прохождения таможенной границы водитель выбрал зеленый коридор, предназначенный для перемещения товаров, не подлежащих декларированию. Вместе с тем при досмотре транспортного средства таможенники обнаружили запрещенные и ограниченные к перемещению товары: травматический пистолет „Baikal“ с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие — снюс и 15 литров алкогольных напитков», — сообщили в Таможенном комитете Беларуси.

Проводится проверка, оружие направлено на экспертизу.