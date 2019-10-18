Фоторепортаж: В г.п. Уваровичи прошла ярмарка по продаже сельхозпродукции

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня с раннего утра на площадке вблизи городского дома культуры г.п.Уваровичи кипела жизнь: здесь развернулась традиционная осенняя ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.

























Тем, кто не успел запастись дарами осени, напоминаем, что в г. Буда-Кошелево ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции пройдет 26 октября на площадке для осуществления развозной, разносной торговли (торговые ряды), принадлежащей районному потребительскому обществу, по ул. 50 лет Октября. В аг. Коммунаре – 26 октября (на площадке напротив здания Дворца культуры).

Время работы ярмарок – с 9.00 до 13.00.

Марина ЛУСЕВИЧ

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