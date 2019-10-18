Правда ли, что первокурсники приходят в университет «слабыми»? Отвечают преподаватели

Источник материала: Tut.by

Жалобы на слабых студентов-первокурсников — история, которая повторяется из года в год. Общество винит в этой ситуации всех по очереди: то самих учеников, то школу, то учебные программы, то государство в целом… Но действительно ли так плоха ситуация в вузах? TUT.BY спросил у опытных преподавателей двух университетов, замечают ли они низкий уровень знаний студентов и в чем на самом деле проблема.

«Студенты не умеют быть самостоятельными. От этого никуда не денешься»



Фото с сайта belstu.by

Владимир Куликович, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой редакционно-издательских технологий БГТУ. В прошлом — также преподаватель Лицея БГУ, доцент филфака БГУ, куратор республиканской олимпиады по белорусскому языку для школьников.

— Однозначно сказать об уровне базы знаний студентов, что он плохой или хороший, нельзя. На эту оценку влияет несколько факторов.

Первый: есть абитуриенты, которые поступают на специальность «абы прайшоў». Может, он хотел быть таможенником или экономистом, но не хватило баллов — и пошел на издательское дело. Такой контингент можно отнести к тем, у кого уровень знаний средний. Но это даже не от того, что в школе плохо учили, а от того, что человек не готов учиться на этой специальности. Таких студентов обычно 10−15% максимум — многие из них, как правило, отчисляются после первой сессии. Был случай, когда девушка даже до нее не дошла, сказала: «Вы знаете, я гуманитарий, решила отчислиться». А у нас все-таки университет технический — и на первом курсе изучается много математики, физики.

Второй аспект — мотивация, с которой в университет приходят студенты и их родители. Главный вопрос, который задают абитуриенты: «А сколько я буду получать, когда закончу вашу специальность?» — заметьте, не «чему я научусь», чтобы потом получать. Нет — сразу о конечном результате всего процесса. Но надо понимать, что перед достижением этого результата надо, как говорится, поработать, попотеть, недоспать и недоесть.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Отсюда вытекает третий момент: большинство студентов не может быть самостоятельными, работать самостоятельно над собственным проектом, над какой-то темой. От этого никуда не денешься. На днях я сидел со своей студенткой четыре часа: показывал, как оформлять научную работу, что писать, как писать и где это искать. Хотя студентка была не из последних!

Это идет из школы, где в успехах ученика есть много заслуги учителя. Например, я говорю о научных конференциях, где бóльшая часть работы — текст педагога. И, когда ученик идет и «натасканно» выступает, я сижу в жюри и вижу это. Поэтому вынужден ставить высокую оценку тому, у кого хотя бы видно его личное участие в работе. Затем у этого ребенка складывается впечатление, что он способен участвовать в серьезных научных конференциях. Приходит в университет и пробует себя, а я ему отвечаю: «Нет, я тебя в этой деятельности не вижу». Чаще всего в таком случае студент опускает руки, поскольку только сейчас начинает понимать, что, оказывается, надо много работать для достижения цели.

«Где-то 30% студентов скатываются, но есть и обратные ситуации»

В большинстве своем сегодня студентами становятся молодые люди, у которых уровень читательской культуры низкий. Приходится учить читать и считать в университете. Иногда я делаю проверки для первокурсников: даю задание прочитать текст и ответить на 10 тестовых вопросов по его содержанию. Как правило, хорошо, если они ответят хотя бы на пять-шесть из них…

— Извините, но это же задание уровня начальной школы…

— Так, а о чем здесь говорить, если иногда я проводил эти тесты для учителей — и даже они не могли выполнить на 10 из 10? Но это уже другая проблема, хоть они и взаимосвязаны: какой приходит учитель — такой выходит и ученик.

Если приходит не начитанный и не мотивированный студент с одной мыслью «сколько я буду зарабатывать», то, естественно, звено «как я буду учиться» пропадает. Поэтому нам приходится заставлять их учиться. Хоть преподаватель высшего заведения и не должен этим заниматься. А должен качественно преподавать свою дисциплину.

Конечно, случаев, когда слабый студент «раскрывается», полно, как и обратных ситуаций. Тенденция такова, что где-то 30% студентов «скатываются». Изначально они приходят с хорошей базой, но видят, что здесь им все легко дается — и к 2−3 курсу у них пропадет интерес что-то делать. Обычно такое происходит с выпускниками городских школ. А вот у абитуриентов из сельских школ чаще бывает, что к третьему курсу они «набирают обороты» и видят, что можно что-то изменить в этом мире. Так всегда было и будет — видимо, так устроена человеческая натура.

«Учителя делают много. Но где труд самого учащегося?»



Фото с сайта fppd.msu.by

Арсений Джанашиа, старший преподаватель кафедры психологии МГУ имени А. А. Кулешова.

— Я уже 10 лет преподаю на своем факультете психологические дисциплины для будущих психологов, социальных педагогов, дошкольных педагогов. Психология как наука сопряжена со многими другими. Я всегда замечаю, как большинству студентов первого курса сложно вернуться к базовым знаниям по биологии и, в частности, по анатомии и физиологии человека. Есть трудности с базовыми вещами. Я всегда спрашиваю у первокурсников: «Сколько лет вы учили биологию в школе? Кто посещал репетитора? Как вы сдали ЦТ по этому предмету? И почему тогда сейчас вам так трудно ответить на базовые вопросы по биологии, анатомии и физиологии, генетике?» Обычно это вызывает улыбки у студентов. Видно, как они сами впечатляются объемам уже пройденного материала. Пройденного, но, как выясняется уже за студенческой скамьей, не усвоенного, или, как они сами иногда говорят, «сданного в архив». Подобную ситуацию я наблюдаю по базовым знаниям в географии, всемирной истории, физике, химии.

Всегда спрашиваю, кто помнит в лицо Дарвина, Эйнштейна, Менделеева… Редко кто отвечает, с бородой ли ученый, в очках или без. Всегда смеемся со студентами с этих ситуаций, но на самом деле это горький смех. Получается, что человек намеревающийся получить высшее академическое университетское образование не узнает на фото Дарвина, не помнит сколько хромосом у человека или как устроена его нервная система.



Фото: pixabay.com

Сколько таких студентов? Скажу прямо — много. Много студентов, которые вспоминают только с подсказкой педагога. Я не хочу бросать тень на труд учителей в школе. Они делают действительно много. Это огромный труд. Только где труд самого учащегося? А труд его — сдать, а не знать. Знать, чтобы знать дальше, еще больше и глубже. Мне, как педагогу высшей школы, на какие его знания опереться? Я предполагаю «опираться» на опыт и знания вчерашнего школьника, а он их уже «сдал»: в школе, на ЦТ, репетитору. К сожалению, такая пассивная установка учащихся формируется еще в школе.

Мне видится еще одна причина такой «забывчивости» студентов: смысловой барьер, сложившийся еще в школе. Это ситуация когда учащийся в школе не понимает целей учения, не совсем понимает целей педагога. «Зачем я учу физику, химию, биологию, географию?» Часто, не находя ответа у педагога (ему очевидно, зачем он учит детей своему предмету), ученик приходит к цели, которая часто лежит на поверхности: что нужно делать после школы — поступать.

«Судить об успешности по первому курсу нельзя»

По моему опыту, превращение «слабого» студента в «сильного» — происходит чаще. Без прикрас. Есть первокурсники, которые как бы находят себя в университете, «раскрываются», совладают с условиями. Я имею в виду не только общественную жизнь в университете. В академическом плане: они начинают «говорить», «писать», «читать». Когда встречаешь таких студентов на практике на более старших курсах, на государственном экзамене — академический рост очевиден. Виден и психологический рост. Есть случаи, когда «сильные» превращаются в «слабых». Есть студенты, которые «хитрят»: они «сильные», «олимпиадники», но либо вообще не признаются в этом с первого курса, либо уже ко второму курсу делают проходную норму. Чтобы не напрягаться, чтобы не напрягали.

Считаю, что нельзя строить прогнозы об успешности студента по его первому курсу. Потенциал есть у всех, вопрос часто упирается в личность самого студента: основания профессионального выбора, его самооценка, уровень притязаний, амбиции (карьерные в том числе).



Фото: burst.shopify.com

Сильный первокурсник — тот, кто умеет учиться. Факультатив или тренинг «Учись учиться» нужен и школьникам, и студентам. Дежурный вопрос первокурсников: что такое семинар, практикум, лабораторное занятие, как вести конспект, литературные заметки, что такое источник информации, периодика. К сожалению, часто и преподаватели не рассказывают, что это. Вообще, не мешало бы сделать для студентов специальные модули по саморазвитию. Например, по вопросам имиджа специалиста, медийной публичности, конфликтменеджмента, проектного менеджмента…

Толковых студентов-первокурсников в нашем вузе полно. Есть и возможности для самореализации. Только некоторые немного устарели, не хватает модных штук. Или ребрендинга старых — например, в организации пространства, медиа, доступности информации.

Мотивация студента — извечная проблема. Есть целый пласт профессионалов, которые являются «случайными людьми», работают на стыке наук, практики. Они попали в специальность «случайно», и остались навсегда. Нашли свой интерес и втянулись, построили карьеру. Иногда — это очень ценные специалисты. Есть те, кто осознанно шли в профессию, но после первого семестра, или после первой учебной практики понимают, что нет. Мне кажется, есть несколько направлений для работы здесь: во-первых, профориентация в школе на понятном для учащихся языке, во-вторых, возможность получить второе образование, специализацию будучи студентом, в-третьих, студенческая мобильность (хотя бы внутри страны).