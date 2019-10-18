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Россия признает белорусов носителями русского языка
19.10.2019 20:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство России одобрило проект закона, согласно которому при получении гражданства белорусов и украинцев будут считать носителями русского языка без собеседования. Об этом
Сейчас при получении российского гражданства носителями русского языка считаются те, кто постоянно проживает на территории России (или раньше проживал в ее границах), а также дети и внуки таких людей. Остальные проходят собеседование со специальной комиссией — иногда в форме теста.
Новый законопроект освободит от собеседования граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком. Они смогут получить статус носителя русского языка при условии, что лично подадут специальное заявление и будут соответствовать другим требованиям закона.
Правительство рассмотрело проект и одобрило его. Дальше инициативу будут рассматривать депутаты.
Сейчас носители русского языка
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Носители русского языка могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
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