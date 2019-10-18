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Россия признает белорусов носителями русского языка

19.10.2019 20:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство России одобрило проект закона, согласно которому при получении гражданства белорусов и украинцев будут считать носителями русского языка без собеседования. Об этом сообщает сайт ведомства.


Изображение: pexels.com

Сейчас при получении российского гражданства носителями русского языка считаются те, кто постоянно проживает на территории России (или раньше проживал в ее границах), а также дети и внуки таких людей. Остальные проходят собеседование со специальной комиссией — иногда в форме теста.

Новый законопроект освободит от собеседования граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком. Они смогут получить статус носителя русского языка при условии, что лично подадут специальное заявление и будут соответствовать другим требованиям закона.

Правительство рассмотрело проект и одобрило его. Дальше инициативу будут рассматривать депутаты.

Сейчас носители русского языка могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Они имеют право претендовать на гражданство уже через год после момента въезда на территорию страны, для неносителей этот срок составляет 8 лет.

 
 
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Носители русского языка могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
 
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