21 октября в Беларуси стартует второй этап переписи населения

Источник материала: Газета Авангард





С 4 октября в Беларуси началась перепись населения под лозунгом «Взгляд на настоящее – шаг в будущее», которая продлится до 30 октября.

На первом этапе, который завершился 18 октября, можно было заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте, если организация использует возможности мобильных участков.

С 19 по 20 октября будет проведено уточнение адресов, по которым люди еще не переписались. Начиная с 21 октября, переписчики выйдут по адресам проживания респондентов. Они будут совершать обход с 9.00 до 21.00 в

городах и с 9.00 до 19.00 – в сельских населенных пунктах. Продолжат свою работу и стационарные участки.

Напомним, перепись населения проводится раз в 10 лет. В этом году респондентам предложено ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности. Данные переписи населения необходимы для прогнозирования ситуации в стране в различных сферах.

Первую информацию о численности населения Белстат предоставит в феврале 2020 года, а сведения по самой сложной части опросника –деятельности населения в сфере сельского хозяйства – в июле 2021 года.

Подготовила Наталья МАКСИМОВА

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