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Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег
20.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
19 октября 2019 года – в день 25-летия с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Республики Беларусь – в Национальном банке Республики Беларусь начала работу обновленная экспозиция Музея денег. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в пресс-службе Нацбанка Беларуси.
Ее первыми посетителями стали учащиеся 5 «А» класса средней школы № 9 г. Пинска, которые в числе других белорусских школьников откликнулись на предложение Национального банка записать видеопоздравление к 25-летию белорусского рубля. Именно их ролик по итогу оказался самым творческим и креативным.
Фото пресс-службы Нацбанка Беларуси.
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> 19 октября 2019 года – в день 25-летия с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Республики...
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