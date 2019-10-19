Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег

Источник материала: Полесская правда





19 октября 2019 года – в день 25-летия с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Республики Беларусь – в Национальном банке Республики Беларусь начала работу обновленная экспозиция Музея денег. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

Ее первыми посетителями стали учащиеся 5 «А» класса средней школы № 9 г. Пинска, которые в числе других белорусских школьников откликнулись на предложение Национального банка записать видеопоздравление к 25-летию белорусского рубля. Именно их ролик по итогу оказался самым творческим и креативным.



Перед экскурсией в обновленный Музей денег учащиеся встретились с Председателем Правления Национального банка Павлом Каллауром, который показал ребятам свой рабочий кабинет, зал заседаний Правления Национального банка, рассказал о том, какие задачи решает сегодня центральный банк страны и как принимаются самые важные решения по денежно-кредитной политике государства.



Затем пинские школьники вместе с руководителем Национального банка посетили обновленный Музей денег. Во время экскурсии ребята смогли ознакомиться с собранием уникальных экспонатов, отражающих историю денежного обращения, работы банковских и финансовых учреждений на территории Беларуси, а также сфотографироваться на память вместе с Павлом Каллауром на фоне уникальной коллекции памятных монет Национального банка.

Фото пресс-службы Нацбанка Беларуси.

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