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Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег

20.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег

19 октября 2019 года – в день 25-летия с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Республики Беларусь – в Национальном банке Республики Беларусь начала работу обновленная экспозиция Музея денег. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

Ее первыми посетителями стали учащиеся 5 «А» класса средней школы № 9 г. Пинска, которые в числе других белорусских школьников откликнулись на предложение Национального банка записать видеопоздравление к 25-летию белорусского рубля. Именно их ролик по итогу оказался самым творческим и креативным.

Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег
Перед экскурсией в обновленный Музей денег учащиеся встретились с Председателем Правления Национального банка Павлом Каллауром, который показал ребятам свой рабочий кабинет, зал заседаний Правления Национального банка, рассказал о том, какие задачи решает сегодня центральный банк страны и как принимаются самые важные решения по денежно-кредитной политике государства.

Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег
Затем пинские школьники вместе с руководителем Национального банка посетили обновленный Музей денег. Во время экскурсии ребята смогли ознакомиться с собранием уникальных экспонатов, отражающих историю денежного обращения, работы банковских и финансовых учреждений на территории Беларуси, а также сфотографироваться на память вместе с Павлом Каллауром на фоне уникальной коллекции памятных монет Национального банка.

Фото пресс-службы Нацбанка Беларуси.

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Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег Школьники из Пинска стали первыми посетителями обновлённой экспозиции Музея денег

 
 
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> 19 октября 2019 года – в день 25-летия с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Республики...
 
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