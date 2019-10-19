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«Если я где-то развернулся - знайте, мне тоже нелегко». Лукашенко переживает после разносов чиновников
20.10.2019 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Начинаешь прокручивать: принял решение — а семья, а дети? А ты работал… Ну да, ты виноват… И начинаешь это ворошить: ночь не спишь, вторую — пока это все не зарубцуется…». Во время посещения Академии управления при президенте Александр Лукашенко рассказал о своих переживаниях после разносов чиновников и «непопулярных жестких» решений. Запись выступления опубликована на YouTube-канале «
Президент вспомнил свое мартовское посещение фермы с «обор…ми коровами» на Могилевщине:
— В навозе телепаются телята, рядом министры ходят. А я пошел не туда, куда они хотели меня завести — а там еще хуже! Когда ты видишь это несчастное животное… Оно ж беспомощное — с человевеческой точки зрения, а с точки зрения экономики — это огромный ущерб. У нас 85 тысяч [голов] за прошлый год пало молодняка. Это огромные деньги.
Напомним, 26 марта Александр Лукашенко
— Вот тогда [при виде беспорядка] у тебя кипит кровь в жилах. Я человек системный, мне надо, чтобы порядок был… И я думаю: я ж тебя предупреждал, министр образования, чтобы в школах порядок был. Ты меня послушал — и не сделал. Как к этому относиться?
Вопрос дисциплины в школе вновь остро стал обсуждаться после инцидента в гомельской школе 12 сентября. Во время урока учитель, пришедшая на замену, выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Его одноклассники сняли происходящее на видео, запись разошлась по СМИ. После этого учительницу уволили. Однако через несколько дней педагог была
— Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то, —
— Наказал, уволил с работы — просто так это не проходит. Я человек восприимчивый. Поэтому принятие каки-то непопулярных, жестких решений очень долго переживаешь. Вот
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«Если я где-то развернулся - знайте, мне тоже нелегко». Лукашенко переживает после разносов чиновников
«Начинаешь прокручивать: принял решение - а семья, а дети? А ты работал… Ну да, ты виноват… И начинаешь это ворошить: ночь не спишь, вторую - пока это все не...
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