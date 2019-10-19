«Если я где-то развернулся - знайте, мне тоже нелегко». Лукашенко переживает после разносов чиновников

Источник материала: Tut.by

«Начинаешь прокручивать: принял решение — а семья, а дети? А ты работал… Ну да, ты виноват… И начинаешь это ворошить: ночь не спишь, вторую — пока это все не зарубцуется…». Во время посещения Академии управления при президенте Александр Лукашенко рассказал о своих переживаниях после разносов чиновников и «непопулярных жестких» решений. Запись выступления опубликована на YouTube-канале « АТН: новости Беларуси и мира ».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент вспомнил свое мартовское посещение фермы с «обор…ми коровами» на Могилевщине:

— В навозе телепаются телята, рядом министры ходят. А я пошел не туда, куда они хотели меня завести — а там еще хуже! Когда ты видишь это несчастное животное… Оно ж беспомощное — с человевеческой точки зрения, а с точки зрения экономики — это огромный ущерб. У нас 85 тысяч [голов] за прошлый год пало молодняка. Это огромные деньги.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, 26 марта Александр Лукашенко посещал молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское». После докладов президент решил лично ознакомиться с условиями содержания крупного рогатого скота и состоянием производственных помещений. По итогам осмотра президент устроил на прямо на ферме разнос — «Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все», — и своих постов лишились губернатор Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков. Смотрите, как это было .

— Вот тогда [при виде беспорядка] у тебя кипит кровь в жилах. Я человек системный, мне надо, чтобы порядок был… И я думаю: я ж тебя предупреждал, министр образования, чтобы в школах порядок был. Ты меня послушал — и не сделал. Как к этому относиться?

Вопрос дисциплины в школе вновь остро стал обсуждаться после инцидента в гомельской школе 12 сентября. Во время урока учитель, пришедшая на замену, выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Его одноклассники сняли происходящее на видео, запись разошлась по СМИ. После этого учительницу уволили. Однако через несколько дней педагог была восстановлена на работе по поручению президента. Зато своих должностей лишились 6 чиновников, еще несколько должностных лиц Гомеле">получили выговоры и предупреждения.



Фото: Сергей Комков

— Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то, — прокомментировал президент инцидент в гомельской школе. Он также добавил, что «дело не в этой учительнице, а в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье , что у нас бардак в школе. И этот порядок нужно наводить».

— Наказал, уволил с работы — просто так это не проходит. Я человек восприимчивый. Поэтому принятие каки-то непопулярных, жестких решений очень долго переживаешь. Вот уволил министра, вице-премьера . Потом думаю: у них же вот эта сторона сильнейшая, дай-ка я их туда, в это говно, и отправлю. Недавно я к ним послал из других областей людей. Говорю: идите, посмотрите, как надо делать. И так, как они там развернулись, если так в каждой области будет, мне наполовину меньше работы… Так что если я где-то развернулся — знайте, что мне это тоже нелегко.