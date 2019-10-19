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Я живу в Осиновке. Директор сельской школы делает все, чтобы там было круче, чем в навороченных гимназиях

20.10.2019 09:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А вы играли со своим директором школы в шахматы на реферат? Может, на беллите блины пекли да со шкварками ели? Нет? А вот ребятам Осиновского детского сада — средней школы страшно повезло. Учреждением уже восьмой год управляет молодой и очень креативный директор Денис Никифоров. Он называет себя «многодетным крестным отцом» и постоянно придумывает все, чтобы школа и агрогородок не пустели. И ведь получается!


Этим материалом TUT.BY продолжает свой проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где остаешься по какой-то причине или вопреки ей.

Школа-сад в агрогородке Осиновка немноголюдная — всего 41 ученик и 13 детсадовцев. И это, говорит, директор Денис Никифоров, хорошо. Пока в крупных городах родители нанимают детям репетиторов, в Осиновке — считай, индивидуальное обучение. Еще и с бесплатным подвозом: школьный автобус забирает больше половины учеников и детсадовцев из ближайших четырех деревень.

А Денис Никифоров каждое утро едет из Чаусов, где живет с женой и дочерью, до работы 23 км на «черном Bentley Continental»: так шутит про свой Citroen директор школы. Сам он из Могилева, где окончил МГУ имени А. Кулешова. Он и жена оба по специальности археологи, а в районе оказались по распределению.


— Я же не мог жену одну отпустить, вот и поехал вместе с ней в Чаусский район. Она работала завучем, я — учителем истории в другой школе. Когда предыдущая директор Осиновского комплекса ушла на пенсию, ее место предложили мне. Я и согласился: почему нет? В Осиновке людей немного — и 300 человек нет. Все друг друга знают. А я теперь, как многодетный крестный отец — знаю не только детей, но и всех их родителей, все семьи, где и как живут.

Детям — про жизнь, взрослым — про кроликов и туалеты

Основная функция школы — это, конечно, дать ребенку качественное образование, говорит Денис Никифоров. Но не только: по мнению руководителя, на школе также лежит ответственность за жизнеустройство ребенка.

Объясняет: важно донести до детей, что жить в Минске и работать в офисе, конечно, неплохо, но развиваться можно и даже нужно в сельской местности. Если все станут айтишниками, кто будет производить молоко для их капучино, говядину — для бургеров и сельдерей — для смузи?


И зарабатывать на селе достойно тоже можно, утверждает Денис Владимирович. О зарплатах, правда, говорить не хочет, но утверждает, что в учителя к нему в школу просятся: педагоги здесь «и правда хорошо зарабатывают», но они не просто оттарабанивают от звонка до звонка, а подходят к детям и к работе творчески.

И молодые специалисты в Осиновке остаются. Вот, например, преподаватель информатики работает третий год после распределения, участвует в конкурсах с учениками и уезжать пока не собирается.

В школе учат не только детей, но и взрослых: три года назад тут открыли Центр сельского развития. По сути, на первом этаже школы отремонтировали просторное помещение, превратив его в конференц-зал с высокоскоростным Wi-Fi. Проект спонсировал Европейский Союз.

С момента открытия в Центре проходили мастер-классы по экологическому земледелию, по потреблению и экономии водных и энергоресурсов и даже по правильной эксплуатации деревенского туалета — чтобы не нанести вред окружающей среде. Слушатели — все желающие: их собирали, разместив объявление в «главном информационном центре агрогородка» — в магазине.


— Мы в Центре провели первый в Чаусском районе, а может, и в Могилевской области вебинар с фермерским хозяйством из Гродненской области. Его владелец рассказывал о выращивании вешенок и разведении кроликов практически в естественных условиях. Не уверен, что кто-то в Осиновке последовал его примеру, но новое жители точно узнали, — говорит Денис Никифоров.

С финансовой помощью объединения «Живое партнерство» школа провела «зеленый» эксперимент: закупила и установила ветеранам педагогического труда и пенсионерам светодиодные лампы вместо ламп накаливания. Как оказалось, не все знали, что с их помощью можно экономить.

Деньги и дети

Привлечение всевозможной спонсорской помощи — это вообще про Осиновскую школу-сад. Учреждение уже получило несколько «зеленых» сертификатов, участвует в различных конкурсах и получает зарубежные гранты.

— Развиваться нужно в первую очередь нам самим. Да, государство выделяет на это деньги, но ведь для своих детей хочется больше! — говорит директор школы. К слову, его дочь учится в Чаусах — это принципиальная позиция педагога. — Может, я хочу, чтобы мои дети учились в условиях круче, чем в самых навороченных минских гимназиях. И мы с коллективом можем это сделать. Как бы пафосно это ни звучало, но все действительно в наших руках.


И нет, не нужно «раздеваться и работать». А нужно искать, какие проводятся конкурсы, устраивать мозговой штурм с коллективом и писать заявки — креативно и по всем правилам. Такой у директора рецепт. Отсюда — более 33 тыс. долларов привлеченных инвестиций.

Так в Осиновской школе-саду появились новые игрушки, экономные смесители, теплицы с капельной системой полива на солнечных батареях и свой трактор. Еще — комплекты лыж и коньков: последние могут быть и роликовыми, и для катания на льду. Причем спортинвентарь и обычным осиновцам дают напрокат бесплатно — и те активно пользуются.


Летом школьники в Осиновке не только гоняют на роликах, но и работают в садово-овощеводческой бригаде. Все прошедшее лето они вместе с педагогами растили томаты, перцы, огурцы — у каждого была своя зона ответственности. Земледелие на пришкольном участке — исключительно экологическое. Но урожай, который вырастили маленькие фермеры, в школьную столовую не может попасть из-за нюансов законодательства. Зато он просто разлетается на фестивалях и ярмарках, в которых школа регулярно участвует.

— Мы просто показываем ребенку: ты можешь. И можешь, например, не у школы грядку прополоть, а вырастить урожай на нескольких гектарах и заработать деньги. В сельской местности есть люди, которые живут гораздо лучше и богаче, чем в Чаусах, в Могилеве и даже в Минске. Просто они много работают.

И что вы думаете? Это работает: один выпускник уже определился — буду председателем колхоза, иду на агронома. Школа гордится и тем, что ее выпускники идут учиться с целевыми направлениями. Например, двое из пяти прошлогодних точно вернутся — педагогом и работником культуры. Но Денису Никифорову не будет обидно, если девчонки поедут молодыми специалистами и в другие деревни. Главное — чтобы в Чаусский район, домой.

— Целевое направление — это всегда результат совместной работы: учитель + родитель + ребенок, — выдает простую жизненно-математическую формулу директор школы. — Чтобы все сошлось, работать должны все звенья.

Блины со шкварками на уроке белорусской литературы

Учебная программа в Осиновской школе стандартная. Но есть свои фишки. Например, можно сыграть с директором — читай, учителем географии, допризывной подготовки и ОБЖ — в шашки. Если побеждает ученик, то, кроме респекта, в зависимости от ситуации может получить дополнительный балл к отметке, меньшее количество вопросов на тесте или что-нибудь еще.


— Нужно же как-то стимулировать их интерес, запал, стремление к развитию, — говорит директор и хитро улыбается: — Ну, я выигрываю, конечно, но иногда поддаюсь — знаете, сколько тогда счастья у ребенка?

Нестандартный и действенный педагогический подход — вот почему мы завидуем осиновским школьникам. Например, у вас хотя бы один урок проходил в хате у печи под пышные блины с бабкой и шкворчащие сало с колбасками? А у местных девчонок 9 и 10 класса — запросто.

Просто педагоги школы придумали проводить интегрированные уроки. Ребята из агрокласса, например, не просто углубленно изучают биологию, но еще и выезжают в местное хозяйство, чтобы посмотреть, как все в работе на земле устроено. Директор школы говорит, что руководитель хозяйства заинтересован в молодых и обученных специалистах. Поэтому экскурсия даже для школьников 5−11 классов организовывается по одному звонку.

— Мальчишки и со школьным трактором дружат — вместе с педагогом могут даже расходники в нем заменить. А уж от большой техники вообще в восторге. И кто-то же из них обязательно будет в хозяйстве работать, вот увидите, — уверен Денис Никифоров.









А у девчонок из 9 и 10 классов — двух Насть, Леры и Вероники — сегодня интегрированный урок белорусской литературы и трудового обучения. Да-да, у печи. Учитель тут — доярка на пенсии. Антонина Ивановна Лавриненко все свои 72 года прожила в соседней с Осиновкой деревне Нежковка. И сегодня она учит девчонок готовить в печи пышные блины. Рецепт, говорит, достался ей от свекрови.

Антонина Ивановна размешивает густое, как сметана, тесто столовой ложкой безо всяких кухонных комбайнов. Рассказывает девчонкам, что оно любит масло, и делится рецептом. А пока разгорается печь, нарезает белоснежное домашнее сало с мясной прослоечкой, выкладывает на другую сковороду «пальцам пханыя» колбасы и отправляет школьниц делать салат из отварной свеклы:

— Часнок пачышчаны — наце, во, ідзіце на тэй стол.

При чем тут белорусская литература, спросите вы? А при том, что блины упоминаются во многих произведениях. Не забудьте про живую мову хозяйки дома, белорусские культуру и традиции.

Школьную столовую тоже оформили в стиле белорусской хаты. Тут на полках даже кувшины с горшками есть — все настоящие, не бутафорские, от деревенских хозяек.


А собранные рецепты блюд осиновских хозяек школа издала небольшим, но красочным сборником. «Верашчака», «Дзьмухаўцы», «Драчона», «Жур», «Камы», «Кіндзюк» — все это осиновские школьницы готовили и сами ели. Вскоре, возможно, сборник рецептов станет меню — у школы созрел новый интересный проект. Денис Никифоров еще многое придумает и сделает, чтобы все не уезжали «в айтишники».

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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«Я хочу, чтобы мои дети учились в условиях круче, чем в самых навороченных минских гимназиях. И мы с коллективом можем это сделать».
 
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