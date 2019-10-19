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Минприроды провело совещание, на котором обсудили возможность сохранения гнезд белых аистов на воздушных линиях электропередач

20.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Минприроды провело совещание, на котором обсудили возможность сохранения гнезд белых аистов на воздушных линиях электропередач

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь провело совещание, на котором обсудили возможность сохранения гнезд белых аистов на воздушных линиях электропередач.

В Беларуси гнездится более 20 тысяч пар белого аиста. В последние десятилетия вслед за расширением сети электрокоммуникаций и развитием агропромышленного комплекса резко возросла частота их гнездования на различных хозяйственных сооружениях, особенно на опорах линий электропередачи и связи, на которых в настоящее время расположено более 40% гнезд аистов. Такой тип гнездования создает угрозу для популяции через возрастание вероятности гибели птиц от поражения электротоком или столкновения с проводами, а также возгорания гнезд либо их разрушения после аварий на электросетях. Кроме того, он является источником проблем для энергетических и коммунальных служб, способствуя росту аварийных ситуаций на ЛЭП с участием птиц.

Участники совещания пришли к выводу о том, что для отвлечения птиц от потенциального нежелательного гнездования на опорах ЛЭП, а также в качестве альтернативы старым гнездам после демонтажа технических конструкций с жилыми гнездами белого аиста рекомендовано предусматривать практику установки искусственных платформ на различных «безопасных» основаниях – крыши зданий, деревья, специальные столбы и другие тому подобные. В этом деле специалисты надеются на помощь местного населения, природоохранных общественных объединений и иных организаций.

Минприроды провело совещание, на котором обсудили возможность сохранения гнезд белых аистов на воздушных линиях электропередач

Инна ВИШЕНКО

 
 
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