«Рак - не приговор. Это мое испытание». История 18-летнего Олега, который борется с остеосаркомой

Источник материала: Tut.by

В 16 лет Олег ввязался в драку, сломал руку, а через месяц узнал, что перелом плохо срастается не просто так. После длительных обследований врачи поставили диагноз: остеосаркома, рак костей. После был практически год в больнице, химиотерапия, выпускной в школе, ампутация и метастазы. И при всем при этом такого жизнерадостного человека, как Олег, мы не встречали очень давно. Мы продолжаем проект « Быть восемнадцатилетним », в котором мы рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства их сверстников.