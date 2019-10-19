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«Рак - не приговор. Это мое испытание». История 18-летнего Олега, который борется с остеосаркомой
20.10.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 16 лет Олег ввязался в драку, сломал руку, а через месяц узнал, что перелом плохо срастается не просто так. После длительных обследований врачи поставили диагноз: остеосаркома, рак костей. После был практически год в больнице, химиотерапия, выпускной в школе, ампутация и метастазы. И при всем при этом такого жизнерадостного человека, как Олег, мы не встречали очень давно. Мы продолжаем проект «
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