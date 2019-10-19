Энергогазнадзор советует: выбирайте подходящее оборудование

Источник материала: Газета Авангард





В последние годы в стране произошло несколько несчастных случаев со смертельным исходом от поражения электрическим током при использовании неисправных удлинителей.

Так, в прошлом году житель г. Жабинка Брестской области с помощью строительного степлера пытался закрепить на деревянном полу удлинитель для подключения телевизора, включенного в электрическую сеть. Результатом стала гибель мужчины. В процессе производства работ по укладке мелкоштучной тротуарной плитки с использованием ручной углошлифовальной машины ремонтник искусственных сооружений Жабинковской дистанции пути для подключения второй углошлифовальной машины попытался присоединить к удлинителю переходное устройство (типа тройника), при этом прикоснувшись к открытым токоведущим частям, находящимся под напряжением. Как и в предыдущем случае, поражение электротоком оказалось смертельным. Сматывая не отключенный от сети переносной кабель-удлинитель, плотник СУ №115 ОАО «Стройтрест №7» также был травмирован электротоком, получив ожог ладони правой руки.

– Причинами стали низкий уровень производственной и технологической дисциплины персонала; недостаточный уровень практического обучения работников безопасным приемам труда; отсутствие четкой системы контроля и надзора за производством работ в электроустановках со стороны должностных лиц, энергослужб предприятий; несоблюдение техники безопасности пострадавшими из-за слабого представления об опасности поражения электрическим током и пренебрежительного отношения к выполнению требований ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и инструкций по охране труда, – отметил государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Сергей Пантелеенко.





Для безопасной эксплуатации необходимо выбрать подходящее оборудование. Следует учесть ряд важных параметров.

1. Степень защиты. IP ХХ – степень защиты, где первая цифра информирует об уровне защиты от попадания твердых частиц, вторая – от влаги.

Следует знать, что удлинители со степенью защиты IP20 – электротехническое оборудование со степенью защиты IP20 устанавливается обычно в сухих помещениях; IP23 – электротехническое оборудование со степенью защиты IP23 устанавливается в неотапливаемых промышленных помещениях; IP44 – электротехническое оборудование со степенью защиты IP44 может ограниченно эксплуатироваться на улице (в местах, защищенных от прямого воздействия струй воды и пылевых потоков, например, под козырьками и навесами), а также в помещении с повышенной влажностью, к примеру, в ванне; IP54 – электротехническое оборудование со степенью защиты IP54 (защита от пыли и брызг воды) может эксплуатироваться на улице, кроме мест прямого воздействия струй воды, а также в помещении с повышенной влажностью.

2. Тип кабеля для удлинителя. Наиболее оптимальный вариант – кабель с резиновой изоляцией. Обозначение: КГ, КГ-ХЛ, КГН. В некоторых случаях в качестве кабеля для удлинителя допустимо использовать провода с ПВХ изоляцией, например, ПВС, ПРС. В отличие от кабеля с виниловыми покрытиями, кабель для удлинителя с резиновой изоляцией устойчив к многочисленным перегибам и морозам. Провода с изоляцией ПВС, ПРС устойчивы к воздействию солнечных лучей, а вот удлинители с кабелем с резиновой изоляцией стоит беречь от солнца.

3. Материал токопроводящей жилы должен быть медным, многопроволочным, устойчивым к частым изгибаниям.

4. Сечение токопроводящей жилы удлинителя. Сечение провода – это показатель, пропорциональный мощности удлинителя. Чем больше сечение, тем больше возможность подключения более мощных электроприемников.

5. Длина силового кабеля. Может быть от 3-10 (бытовые) до 50 м (промышленные, использующиеся на улице). Универсальная длина – 5-7 м. Многие потребители, приобретая удлинитель «с запасом», полагают, чем провод длиннее, тем лучше. Это не так. Для подачи полной заявленной в паспорте мощности шнур устройства нужно размотать полностью. Старайтесь перед покупкой определиться с достаточной для работ длиной.

Инна ВИШЕНКО