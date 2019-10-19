ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Энергогазнадзор советует: выбирайте подходящее оборудование

20.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Энергогазнадзор советует: выбирайте подходящее оборудование

В последние годы в стране произошло несколько несчастных случаев со смертельным исходом от поражения электрическим током при использовании неисправных удлинителей.

Так, в прошлом году житель г. Жабинка Брестской области с помощью строительного степлера пытался закрепить на деревянном полу удлинитель для подключения телевизора, включенного в электрическую сеть. Результатом стала гибель мужчины. В процессе производства работ по укладке мелкоштучной тротуарной плитки с использованием ручной углошлифовальной машины ремонтник искусственных сооружений Жабинковской дистанции пути для подключения второй углошлифовальной машины попытался присоединить к удлинителю переходное устройство (типа тройника), при этом прикоснувшись к открытым токоведущим частям, находящимся под напряжением. Как и в предыдущем случае, поражение электротоком оказалось смертельным. Сматывая не отключенный от сети переносной кабель-удлинитель, плотник СУ №115 ОАО «Стройтрест №7» также был травмирован электротоком, получив ожог ладони правой руки.

– Причинами стали низкий уровень производственной и технологической дисциплины персонала; недостаточный уровень практического обучения работников безопасным приемам труда; отсутствие четкой системы контроля и надзора за производством работ в электроустановках со стороны должностных лиц, энергослужб предприятий; несоблюдение техники безопасности пострадавшими из-за слабого представления об опасности поражения электрическим током и пренебрежительного отношения к выполнению требований ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и инструкций по охране труда, – отметил государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Сергей Пантелеенко.

Энергогазнадзор советует: выбирайте подходящее оборудование

Для безопасной эксплуатации необходимо выбрать подходящее оборудование. Следует учесть ряд важных параметров.

1. Степень защиты. IP ХХ – степень защиты, где первая цифра информирует об уровне защиты от попадания твердых частиц, вторая – от влаги.
Следует знать, что удлинители со степенью защиты IP20 – электротехническое оборудование со степенью защиты IP20 устанавливается обычно в сухих помещениях; IP23 – электротехническое оборудование со степенью защиты IP23 устанавливается в неотапливаемых промышленных помещениях; IP44 – электротехническое оборудование со степенью защиты IP44 может ограниченно эксплуатироваться на улице (в местах, защищенных от прямого воздействия струй воды и пылевых потоков, например, под козырьками и навесами), а также в помещении с повышенной влажностью, к примеру, в ванне; IP54 – электротехническое оборудование со степенью защиты IP54 (защита от пыли и брызг воды) может эксплуатироваться на улице, кроме мест прямого воздействия струй воды, а также в помещении с повышенной влажностью.

2. Тип кабеля для удлинителя. Наиболее оптимальный вариант – кабель с резиновой изоляцией. Обозначение: КГ, КГ-ХЛ, КГН. В некоторых случаях в качестве кабеля для удлинителя допустимо использовать провода с ПВХ изоляцией, например, ПВС, ПРС. В отличие от кабеля с виниловыми покрытиями, кабель для удлинителя с резиновой изоляцией устойчив к многочисленным перегибам и морозам. Провода с изоляцией ПВС, ПРС устойчивы к воздействию солнечных лучей, а вот удлинители с кабелем с резиновой изоляцией стоит беречь от солнца.

3. Материал токопроводящей жилы должен быть медным, многопроволочным, устойчивым к частым изгибаниям.

4. Сечение токопроводящей жилы удлинителя. Сечение провода – это показатель, пропорциональный мощности удлинителя. Чем больше сечение, тем больше возможность подключения более мощных электроприемников.

5. Длина силового кабеля. Может быть от 3-10 (бытовые) до 50 м (промышленные, использующиеся на улице). Универсальная длина – 5-7 м. Многие потребители, приобретая удлинитель «с запасом», полагают, чем провод длиннее, тем лучше. Это не так. Для подачи полной заявленной в паспорте мощности шнур устройства нужно размотать полностью. Старайтесь перед покупкой определиться с достаточной для работ длиной.

Инна ВИШЕНКО

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние годы в стране произошло несколько несчастных случаев со смертельным исходом от поражения электрическим током при использовании...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Рак - не приговор. Это мое испытание». История 18-летнего Олега, который борется с остеосаркомой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика