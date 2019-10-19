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В Беларуси участие в переписи населения уже приняли почти 4,9 млн человек
20.10.2019 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К утру 20 октября почти 4,9 млн человек в Беларуси приняли участие в переписи населения,
Больше всего переписавшихся в Минске — 1 021,1 тыс. человек, в Брестской области — 693,6 тыс., Витебской — 552,8 тыс., Гомельской — 686,7 тыс., Гродненской — 558,8 тыс., Минской — 912,2 тыс., Могилевской — 459,1 тыс. человек.
Напомним, на первом этапе переписи — онлайн — заполнили анкету в интернете более 2 млн человек. Те, кто не успел переписаться онлайн, могли ответить на вопросы анкет на стационарных участках.
С завтрашнего дня и до 30 октября переписчики будут ходить по домам и квартирам. Позвонить в вашу дверь они могут с 9.00 до 21.00. Адреса тех, кто ответил на все вопросы в интернете и на участках, убрали из базы, и переписчики к ним не придут.
Отметим, переписываться или нет, зависит только от вашего желания.
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С завтрашнего дня и до 30 октября переписчики будут ходить по домам и квартирам. Позвонить в вашу дверь они могут с 9.00 до 21.00.
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