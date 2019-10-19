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Просто лето какое-то! В Беларуси побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений

20.10.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 октября побит рекорд дня за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Брагине воздух прогрелся до +23,1 градуса. Прежний максимум был зафиксирован всего год назад на метеостанции Василевичи (21,7). До этого рекорд составлял 19,9 градуса (в 1961 году в Бресте и в 1996-м — в Василевичах).

Минувшим днем не обновились экстремумы только в Могилевской области (в Бобруйске повторен прошлогодний рекорд — 19,8 градуса).

В Минске было 19,9 градуса выше нуля (прежний рекорд дня — 17,6 в 2018 году), в Гомеле — 21,4 (20,7 в 2018-м), Бресте — 20,3 (19,9 в 1961-м), Гродно — 19,3 (17,6 в 1957-м), Витебске — 17,8 (17,6 в 2018-м).

Самый старый побитый рекорд — в Марьиной Горке, 19,5 градуса в 1930 году (нынешний — 20,6).

Температурные рекорды обновлялись ежедневно с 13 по 16 октября. В Минске 16 октября пал максимум, державшийся с 1907 года (20 градусов; сейчас 20,2).

В ближайшие двое суток, по прогнозу синоптиков, очень теплая погода сохранится. Это означает, что 20 октября в Минске может быть побит рекорд дня 53-летней давности (+17,4), а 21-го — 90-летней (+15,6).

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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19 октября побит рекорд дня за весь период метеонаблюдений: кое-где воздух прогрелся до +23,1 градуса!
 
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