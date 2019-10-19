Источник материала: Газета Авангард





Как не стать жертвой квартирной кражи, рассказывают правоохранители.

По уверениям стражей порядка, половина краж из жилищ совершается путем свободного доступа, т.е. когда потерпевшие оставляют открытыми входные двери и окна. А ведь покидая дом без присмотра, особенно на длительное время, имущество, находящееся в нем, может заинтересовать воров.

Во избежание кражи установите надежные входные двери и замки, плотно закрывайте окна, запасные ключи от квартиры не прячьте под ковриком у двери, в почтовом ящике или ином легкодоступном месте, не храните дорогостоящие вещи, а тем более деньги, среди книг и постельного белья, да и вообще на видном месте. Установите добрососедские отношения с жильцами своего дома с целью взаимного наблюдения за квартирами друг друга, а когда уезжаете, просите соседей забирать вашу почту из ящика. Если вы потеряли ключи от квартиры или их у вас украли, немедленно смените замки. Надежнее всего установить охранную сигнализацию и не забывать ее включать.

Не будьте излишне доверчивы и когда находитесь дома. Ведь воры могут проникнуть к вам под видом почтальона, сантехника, знакомого ваших соседей и т.д. Поводы бывают разными. Преж-де чем открывать незнакомому дверь, посмотрите в глазок, пользуйтесь ограничительной цепочкой для выяснения цели визита. Постоянно поддерживайте и хорошее освещение в коридоре. Если же вы живете одни, то не следует сообщать об этом малознакомым, договариваться о встрече с посторонними у себя дома. А ежели к вам в квартиру пытаются зайти люди, представляющиеся работниками, например, отдела социальной или жилищно-эксплуатационной служб, почтовым курьером, которых вы не вызывали, потребуйте у них предъявления документов, после чего позвоните в соответствующую организацию и уточните, работает ли у них такой сотрудник и где он должен находиться в данное время. При отказе представить документы звоните в милицию по тел. 102, сообщив приметы злоумышленника.

И еще: если в квартире внезапно погас свет, не следует сразу же выходить на лестничную площадку, поскольку электричество могут отключить преступники с целью выманить вас из жилища.

Надеемся, эти советы помогут вам не стать жертвой квартирной кражи.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА