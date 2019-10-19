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Как не стать жертвой квартирной кражи

20.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как не стать жертвой квартирной кражи

Как не стать жертвой квартирной кражи, рассказывают правоохранители.

По уверениям стражей порядка, половина краж из жилищ совершается путем свободного доступа, т.е. когда потерпевшие оставляют открытыми входные двери и окна. А ведь покидая дом без присмотра, особенно на длительное время, имущество, находящееся в нем, может заинтересовать воров.

Во избежание кражи установите надежные входные двери и замки, плотно закрывайте окна, запасные ключи от квартиры не прячьте под ковриком у двери, в почтовом ящике или ином легкодоступном месте, не храните дорогостоящие вещи, а тем более деньги, среди книг и постельного белья, да и вообще на видном месте. Установите добрососедские отношения с жильцами своего дома с целью взаимного наблюдения за квартирами друг друга, а когда уезжаете, просите соседей забирать вашу почту из ящика. Если вы потеряли ключи от квартиры или их у вас украли, немедленно смените замки. Надежнее всего установить охранную сигнализацию и не забывать ее включать.
Не будьте излишне доверчивы и когда находитесь дома. Ведь воры могут проникнуть к вам под видом почтальона, сантехника, знакомого ваших соседей и т.д. Поводы бывают разными. Преж-де чем открывать незнакомому дверь, посмотрите в глазок, пользуйтесь ограничительной цепочкой для выяснения цели визита. Постоянно поддерживайте и хорошее освещение в коридоре. Если же вы живете одни, то не следует сообщать об этом малознакомым, договариваться о встрече с посторонними у себя дома. А ежели к вам в квартиру пытаются зайти люди, представляющиеся работниками, например, отдела социальной или жилищно-эксплуатационной служб, почтовым курьером, которых вы не вызывали, потребуйте у них предъявления документов, после чего позвоните в соответствующую организацию и уточните, работает ли у них такой сотрудник и где он должен находиться в данное время. При отказе представить документы звоните в милицию по тел. 102, сообщив приметы злоумышленника.

И еще: если в квартире внезапно погас свет, не следует сразу же выходить на лестничную площадку, поскольку электричество могут отключить преступники с целью выманить вас из жилища.

Надеемся, эти советы помогут вам не стать жертвой квартирной кражи.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА

 
 
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Как не стать жертвой квартирной кражи, рассказывают правоохранители. По уверениям стражей порядка, половина краж из жилищ совершается путем...
 
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