Ранняя диагностика рака шейки матки – залог эффективного лечения

Источник материала: Газета Авангард





Рак шейки матки относится к наиболее распространенным онкологическим заболеваниям.

Ежегодно в мире выявляется до 500 тыс. новых случаев рака, от которого умирает около 231 тыс. женщин. К сожалению, как показывает статистика, заболеваемость раком шейки матки не снижается. По данным Всемирной организации здравоохранения, в течение десяти ближайших лет смертность от данного заболевания возрастет еще на 25%.

В настоящее время в нашей стране заболеваемость раком шейки матки составила 17,6 на 100 тыс. женщин, а смертность – 6,9 на 100 тыс. То есть каждые два дня заболевание выявляется у пяти женщин, а ежедневно от него умирает одна. Средний возраст больных составляет 52,2 года. В зоне риска представительницы прекрасного пола в возрасте от 25 до 65 лет. В основном рак шейки матки развивается у женщин старше 45 лет, но в последние годы заболевание «молодеет». Все чаще его выявляют у пациенток в 30-35 лет и в более молодом возрасте. Так, в 2013 году рак шейки матки стал причиной смерти 15-летней девочки из Гомельской области.

Болезнь в большинстве случаев имеет длительный период своего развития. Период от дисплазии до рака может составить 10-15 лет. Это говорит о том, что имеется достаточно времени для проведения соответствующих профилактических мероприятий, препятствующих его развитию. К сожалению, при изменении у женщины гормонального фона или снижении иммунитета встречаются случаи молниеносного развития заболевания.

– Ранняя диагностика предраковых состояний и начальных стадий рака шейки матки путем цитологического исследования позволяет своевременно провести эффективное лечение и снизить заболеваемость и смертность от этого заболевания. На сегодняшний день существует надежный тест для раннего выявления рака и предраковых состояний – цитологическое исследование мазков, взятых из шейки матки.

В районной поликлинике открыт кабинет скринингового обследования раннего выявления заболеваний шейки матки (в том числе рака). Женщины в возрасте от 20 до 49 лет могут пройти скрининг в женской консультации центральной районной больницы. Всю необходимую информацию по вопросам скринингового обследования можно также получить по телефону 7-71-16, – рассказала заведующая районной поликлиникой Ольга Князева.

Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА