Человек богат душой. Александра Панасенко из деревни Барановичи делится историей землячки Нины Грабовик

Источник материала: Полымя

Год малой родины побуждает пристальнее вглядеться в родные места: поля и луга, реки и озёра… и, конечно же, непременно, в людей, живущих рядом, увидеть на первый взгляд в обычном необыкновенное, удивительное…





Так случается, что в очень скромной женщине сочетаются черты удивительной, сильной духом, замечательной труженицы, прекрасной матери.

Несметное богатство, которым обладает Нина Павловна ГРАБОВИК, бесценно, достойно восхищения. Кроме богатейшего жизненного опыта, у нее 17 правнуков, 13 внуков и 5 детей. Она состоялась как настоящая заботливая мать и бабушка. Было нелегко, но ее любовь к детям и трудолюбие творили чудеса. Дети всегда были ухожены, окружены вниманием и заботой. Сама шила одежду, вязала, чтобы ее дети были не хуже других. Много внимания уделялось воспитанию детей, их обучению. В семье существовал приоритет образования, можно сказать, из поколения в поколение. Еще отец Нины Павловны учился в Петербургском университете и был образованным человеком. Нина Павловна много читала и даже сейчас не порывает связи с книгой, хотя уже и зрение не то, что было в молодости. 89 лет — достойный возраст.

Приоритет образования Нина Павловна заложила у детей, что нашло продолжение у внуков. Три дочери и сын Николай получили высшее гуманитарное образование. Анна и Светлана — педагоги, Людмила — библиотекарь. Николай по образованию учитель, но работал в других сферах. Михаил — столяр «золотые руки». Создали крепкие семьи, у всех уже внуки. Из 13 внуков Нины Павловны 7 имеют высшее образование, трое окончили колледж. Среди них врач, юрист, энергетик, экономист, технолог, культработник, учителя.

Любящая мать, бабушка и прабабушка гордится своими детьми и внуками. С гордостью сказала, что уже один правнук взрослый и работает.

Достойно несет через всю жизнь высокое звание — Мать. А не это ли высшее счастье женщины?

— Я счастлива, что у меня такая большая семья и что все при деле: кто учится, кто работает, а кто просто еще растет, — говорит Нина Павловна.

Дети и внуки платят ей тем же, что она дарила им всю свою жизнь: любовью, заботой, уважением.

Дочь Людмила со своей семьей живет в д. Барановичи, недалеко от матери. Приятно наблюдать, как утром, в обед и вечером Людмила или ее муж Александр по тропинке мимо моего дома направляются к маме. Ежедневная забота о Нине Павловне прежде всего на них, потому что другие ее дети живут в разных городах Беларуси. Навещают все. Только дочь Светлана живет в Якутии и время от времени со своей семьей навещает маму, но часто звонит.

На жизненном пути Нины Павловны выпало немало трудностей… Война чудовищным смерчем прошлась по судьбам людей. Глубокий след оставила в сердце Нины Павловны и ее родных.

Еще совсем подростком она увидела, как страдали люди, как боялись фашистов, как всматривались в небо, где ревели немецкие самолеты.

Ожидание тех, кто ушел на фронт, перерастало в немую мольбу, чтобы вернулись живыми. Нина ждала с фронта братьев.

— Кровь стынет в жилах и сегодня, когда это вспоминаю, — говорит Нина Павловна. — Брат Коля дошел до Пруссии, был тяжело ранен, длительное время лечился в госпиталях, но вернулся живым. О Ване не знаем ничего. И только после войны парень из д. Райца рассказал, как погиб Ваня. Это случилось на его глазах. Он был сражен снайпером. Мгновенная смерть. Так и остался где-то в Венгрии. Родная деревня Застодолье. Жили на хуторе у самого леса. Помню, как проходили немцы, их полевая кухня… Наглые, уверенные в своей силе, приводили нас в ужас.

В 1943 году в доме останавливались партизаны, зачастую голодные и измученные. Семья оказывала помощь: пекли хлеб, готовили еду. Нина помогала матери. В Цирине был полицейский участок, и если бы враги узнали об этом, всю семью могли расстрелять. Когда наступали немцы, а партизаны отходили в лес, то и вся семья уходила. Жили в постоянном страхе, и только когда партизаны отбросили немцев до Кореличей, жить стало безопасней.

Был очень неприятный случай, когда полицаи представились партизанами и пришли якобы агитировать братьев уйти в партизаны. Но дед узнал одного из полицаев и предупредил, братья начали наотрез отказываться. Это и спасло семью.

— С 16 лет после войны на протяжении 5 лет работала в полеводстве, — рассказывает женщина о себе. — Вышла замуж за Михаила Грабовика в д. Барановичи. Работала в колхозе, растили детей. Последние 12 лет работала на ферме дояркой. Доили коров руками. Ручной труд нелегкий, но помогали дочери Светлана и Людмила. Они радовались, когда удавалось самим подоить больше коров, ведь это помощь их любимой мамочке. Только перед пенсией несколько лет для дойки использовали аппараты.

Послевоенное время было нелегким для всех. Восстанавливалось разрушенное войной народное хозяйство. Материальное положение было тяжелое, но люди трудились, со временем становилось легче.

— Никакой работы не боюсь, только бы никогда не было войны, — говорит Нина Павловна. — Как услышу по телевидению, что где-то идет война, сердце обливается кровью.

В 1962 году опять испытание. Случился пожар — сгорел дом. Маленькую девятимесячную Людочку выбросили через окно, спасли. Соседи на время приютили младших детей, старших забрали дед с бабушкой. Основная тяжесть по восстановлению жилья легла на плечи мужа Михаила. Трудоемкую работу по строительству помогали выполнять соседи, а все, что можно было сделать одному, Михаил делал сам. Жена тоже помогала. На все ее хватало, все смогла она осилить, все трудности и невзгоды стоически переносила. Работала в колхозе и в домашнем хозяйстве, растила детей. До 70 лет держали корову, свиней и птицу до 80 лет. Старались не беспокоить детей, справлялись сами. Трудились и любили труд. Никогда ни на что не жаловались. И поныне неиссякаемый оптимизм черпают от нее дети и внуки.

Материнская любовь не имеет границ, она не меркнет ни от времени, ни от расстояния. Сердце матери вмещает в себя столько ласки и нежности, любви и заботы, что хватает и для детей, и для внуков, и для правнуков… и для людей, которые рядом.

Уверена, если бы все женщины-матери имели такое материнское сердце, не было бы проблем сиротства при живых родителях, не нужны были бы приюты, дома ребенка…

Жизнь таких матерей, как Нина Павловна — эталон, пример, как надо оставаться человеком, как жить. Нине Павловне — 89 лет. Наверное, Бог дал ей в награду за ее материнский человеческий подвиг долгие годы жизни. У таких замечательных женщин и матерей, как Нина Павловна, нужно учиться человечности, мудрости, трудолюбию, терпеливости и оптимизму.

Источник ее долголетия, как она считает, в любви к людям, вере в Господа Бога, вере в лучшее и, конечно же, забота о здоровье. Мне кажется, ее суждения о своем возрасте и о сущности жизни звучат в унисон со строчками «Песни про старость»:

Все говорят, что старость не в радость!

А вот у меня седина на висках.

Старею, старею, но я не жалею,

Но я не жалею об этом никак.

И вот у меня растёт поколенье:

2 сына (в песне и дочка), три дочки (и много) 13 внучат…

Старею, старею, но я не жалею,

Но я не жалею об этом никак…

Александра ПАНАСЕНКО,

д. Барановичи