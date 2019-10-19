Любовь живет 3 года? Почему распадаются семьи

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня наблюдается тенденция к обесцениванию брака. Люди либо не желают связывать себя узами, либо не стремятся сохранить то, что уже создали. Не понравилось – разбежались. Между тем в прошлом году в Беларуси было заключено 60 714 браков, при этом разводов – 33 152. Данные опубликованы в сборнике Белстата «Демографический ежегодник Республики Беларусь, 2019 год».

Количество разводов, к сожалению, с каждым годом растет. Например, в Гродненской области на 6469 браков пришлось 3484 развода. Почему распадаются семьи, корреспондент «Перспективы» попыталась разобраться вместе с психологом отдела общественного здоровья Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Надеждой Шаманковой.

Специалист указывает на то, что существует несколько причин разводов: супружеская неверность, неготовность к семейной жизни, пагубные привычки, сексуальная неудовлетворенность, брак по расчету или поспешный брак, а также несовместимость характеров и взглядов. И этот список можно дополнять бесконечно. Что угодно может стать причиной серьезной ссоры.

– Еще одна теория заключается в том, что браки в последнее время расшатываются из-за упрочившейся экономической независимости женщины, – поясняет психолог. – Многие считают, что представительницы слабого пола теперь могут с легкостью обходиться и без мужчин.

Красотка уж не та

Как и в жизни любого человека, у семьи бывают переломные моменты. Помните чувства, когда все начинало раздражать, валиться из рук, хотелось сбежать куда-нибудь без оглядки?

Семья в своем развитии проходит несколько этапов. Переход из одного в другой, как правило, сопровождается кризисом. Надежда Шаманкова отмечает, что лихорадит семью в первый год совместной жизни, в третий, седьмой и пятнадцатый. Кстати, накладывает свой отпечаток и кризис среднего возраста у мужчин. Когда представителю сильного пола под сорок, он впадает в депрессию, мечется: «Чего я добился, я не так живу». А рядом, как ему кажется, уже не та красотка, в которую он влюбился 20 лет назад.

В романе известного французского прозаика Фредерика Бегбедера говорится, что любовь живет 3 года. В то же время брак длится, по статистике, связанной с разводами, 5-9 лет. От чего зависит продолжительность наших отношений? Биологические законы утверждают, что романтическое чувство – скоротечный химический процесс, рассчитанный как раз-таки на три года. Наше физическое влечение к объекту страсти связано с повышенными тестостероном и эстрогеном, влюбленность – с дофамином, норадреналином и серотонином. Думается, наш организм просто не приспособлен к тому, чтобы долго жить накалом страстей – это энергетически очень затратно.

– В книге люди сначала страстно любят друг друга, потом относятся друг к другу нежно и по-дружески, а затем им просто становится скучно. Вообще, время влюбленности дается, мне кажется, на то, чтобы найти как можно больше точек соприкосновения со своим супругом/супругой, – делится психолог.

Спасти нельзя разрушить

Стоит отметить, что в супружеские отношения не стоит вмешивать посторонних. Тут, как говорится, лучше всего сор из избы не выносить. Родственники и друзья в конечном счете ничем не помогут, а могут и наоборот – внести новую порцию дегтя в и без того подпорченную банку меда.

– Раньше у семейных психологов была популярна поговорка: чтобы изменить женщину (мужчину), нужно повлиять на их бабушку и прабабушку (дедушку и прадедушку). Передача семейного опыта была, есть и будет. Но сейчас не столь важно, в полной или неполной, богатой или нет семье вырос человек. Многие так называемые «псевдоминусы» не влияют на семейное счастье, – указывает специалист. – Если человек может изменить себя, то минусы превратятся в плюсы. Залогом успешных отношений является способность личности быть динамичной и развиваться.

Безусловно, чтобы создать семью, нужна определенная материальная база. Но зацикливаться лишь на этом не стоит, важно также не забывать о социально-культурных и психологических ценностях. Муж и жена должны быть командой во всех смыслах. Сегодня на первый план выходит психотерапевтическая функция семьи – супруги ищут принятия своих взглядов, планов, возможности развиваться рядом с близким человеком. Если это происходит, то все остальные вопросы решаются сами собой.

В любом случае отношения как до брака, так и после его заключения требуют внимания и кропотливой работы. Только в этом случае семья превратится в прекрасный цветок, а не порастет бурьяном.

А что же делать, если любовная лодка все-таки разбилась?

– Отношения между супругами после развода зачастую складываются, мягко говоря, не сказочно. Чувства ненависти, гнева разъедают людей. Кто-то рыдает ночами напролет, кто-то «отрывается» в ночных клубах. Как бы ни было тяжело, нужно постараться восстановить контроль над своими чувствами и эмоциями. Если бывших супругов ничего не объединяет, можно, например, на время прекратить общение друг с другом. Но если есть дети, то лучше постараться после разрыва сохранить дружеские отношения. На самом деле, это идеальный вариант, хоть и не самый простой. Пусть даже общение будет лишь формальностью, – резюмирует Надежда Шаманкова.

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