Ослепление экипажей самолетов лазерной указкой влечет ответственность

Источник материала: Газета Авангард





О недопущении использования лазерного излучения в отношении воздушных судов информирует отдел внутренних дел райисполкома.

Воздушный транспорт сам по себе является потенциальным источником опасности. И если в его деятельность вмешаться незаконными агрессивными действиями, то эта опасность становится реальной, причем с тяжелейшими последствиями.

В последнее время участились случаи использования гражданами нетипичных средств посягательств на безопасность полетов, среди которых можно выделить лазерные излучатели, или так называемые указки. Воздействуя подобными приборами на лиц, управляющих различными транспортными средствами, будь то самолет, поезд или автомобиль, можно причинить смерть и вред здоровью значительному числу людей.

Как отмечает начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун, опасность ослепления состоит в том, что пилот самолета теряет на несколько секунд пространственное ориентирование, при этом заход на посадку является одним из самых ответственных моментов полета. А лазер негативно влияет на его безопасность. Нужно сказать, что опасность, которой подвергаются пассажиры, находясь в самолете, и лица, им управляющие, выше по сравнению с опасностью, которой бы подвергались граждане в результате хулиганских действий, совершенных в других общественных местах.

ЗАПОМНИТЕ:

— никогда не направляйте лазерный луч на самолет, поезд, автомобиль или граждан и животных, так как это может повлечь ослепление или ожоги;

— ослепление экипажей самолетов при помощи лазерного излучения и вызванные этим действием негативные последствия влекут ответственность в соответствии с законодательными актами республики.

Если вы стали свидетелем или очевидцем данного противоправного деяния, незамедлительно сообщите об этом в ближайший орган внутренних дел или по телефону 102.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА