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«Если б я была мэром». Татьяна хочет из проспекта Победы в Гомеле сделать «пешеходку»
20.10.2019 16:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Я бы сделала пешеходной улицей проспект Победы (не весь, а от дома № 22 по проспекту Победы до ул. Советской). Для этого необходимо переместить проезжую часть для автотранспорта на одну сторону (нечетную) и там сделать движение по две полосы в каждом направлении. Пересечение же проспекта Победы с улицей Кирова оборудовать подземным проездом (тоннелем, похожих очень много в европейских городах).
На пешеходной улице я бы выложила красивую мраморную плитку, организовала открытые и закрытые кафе, рестораны различных кухонь, магазинчики — в том числе и брендовых товаров, а не секонд-хенды. Разместила бы необычные тематические скульптуры, интересные скамейки для отдыха, аллею местных звезд.
А саму пешеходную улицу от автодороги наша «мэр» оградила бы металлическим забором, вдоль которого высадила бы зеленые высокие туи.
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«На пешеходной улице я бы выложила красивую мраморную плитку, создала открытые и закрытые кафе, рестораны различной кухни, магазинчики…»
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