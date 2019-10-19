«Если б я была мэром». Татьяна хочет из проспекта Победы в Гомеле сделать «пешеходку»

Источник материала: Tut.by

Прием писем на конкурс «Если б я был мэром» , к сожалению, уже закончен. Но это не значит, что мы не опубликуем лучшие из тех, которые пришли на нашу редакционную почту. Наша следующая конкурсантка Татьяна мечтает о пешеходной улице в Гомеле — и вот какой она ее себе представляет.



Фото: nash-dom.info

Я бы сделала пешеходной улицей проспект Победы (не весь, а от дома № 22 по проспекту Победы до ул. Советской). Для этого необходимо переместить проезжую часть для автотранспорта на одну сторону (нечетную) и там сделать движение по две полосы в каждом направлении. Пересечение же проспекта Победы с улицей Кирова оборудовать подземным проездом (тоннелем, похожих очень много в европейских городах).

На пешеходной улице я бы выложила красивую мраморную плитку, организовала открытые и закрытые кафе, рестораны различных кухонь, магазинчики — в том числе и брендовых товаров, а не секонд-хенды. Разместила бы необычные тематические скульптуры, интересные скамейки для отдыха, аллею местных звезд.

А саму пешеходную улицу от автодороги наша «мэр» оградила бы металлическим забором, вдоль которого высадила бы зеленые высокие туи.

Как вам идея?

Истории, присланные на творческий конкурс «Если б я был мэром», мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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